「溝通換和平」無用！中國突襲圍台軍演 律師點出國民黨三大害台事實

2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，律師黃帝穎今（30）日對此直言，國民黨7立委赴中後持續阻擋國防特別條例、台北市長蔣萬安高調前往「雙城論壇」，結果竟遭中國突襲軍演，證明國民黨訛稱「溝通換取和平」根本無用；他更批評，國民黨主席鄭麗文唱和中國軍演，藉機大罵台灣政府，卻沒見到民生經濟遭受損害，「國民黨竟成幫凶」。

律師黃帝穎在臉書發文指出，國民黨7立委黑箱赴中，回國持續阻擋國防特別條例，「在國會阻擋美國，向共軍表忠。」而台北市長蔣萬安高調訪中舉辦「雙城論壇」，隔日中國竟突襲軍演，狠狠打臉蔣萬安，證明國民黨訛稱「溝通換取和平」根本無用。

黃帝穎更批評，國民黨主席鄭麗文唱和中國軍演、不敢譴責加害人，反檢討被害人台灣，藉機大罵台灣政府；但中國解放軍圍台軍演，影響超過10萬旅客航班、衝擊漁民生計、損害商務運輸經濟利益。「國民黨竟成爲中共軍演傷害台灣漁民、運輸業及旅客的幫凶。」

