溝通有落差？ 鍾東錦宣布賴香伶將任苗縣第二副縣長 黃國昌：明年3月前都不會發生

苗栗縣長鍾東錦就職滿3周年，今（24）日在苗栗巨蛋體育館舉辦施政成果發表及向鄉親報告未來展望。鍾東錦在會上也公布第二位副縣長人選將由台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，未來將與副縣長邱俐俐、賴香伶及秘書長陳斌山共同努力，加速縣政推動，讓苗栗成為企業深耕投資、旅客觀光首選、縣民安身立命的宜居城市。但稍早民眾黨主席黃國昌雖證實此事，但表示賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，雙方原本說好明年3月才會公布，鍾東錦有提出邀請，而賴香伶也有意願，此事在明年3月以前都不會發生。

鍾東錦表示，苗栗縣第二位副縣長由民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，並進一步說明副縣長邱俐俐是第一，非常優秀，但認為欠柯文哲主席人情，因此邀請賴香伶擔任副縣長。

鍾東錦感謝民眾黨將賴香伶這個優秀人才借給苗栗縣，而她不但是苗栗子弟回鄉服務，在任立委期間也對苗栗照顧有加，大家有目共睹，相信未來在副縣長邱俐俐、賴香伶及秘書長陳斌山的共同努力之下，可以做好局處協調，縣政推動速度將會更快，也會在分際當中拿捏得更好，未來苗栗願景一定前程似錦。

但針對賴香伶將任苗栗縣第二副縣長一事，黃國昌稍早表示，鍾東錦縣長有提出這樣的邀請，賴香伶執行長也有意願「但整件事情在明年3月以前都不會發生。」

黃國昌強調，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，會一直持續把2026年地方選舉的共同政見，以及在完成民眾黨全國共同政見後，跟國民黨智庫對接，這件事情持續在進行中，不會有任何的影響。

