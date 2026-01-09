溢泰商用淨水佈局有成 超商餐飲成新戰場

【記者柯安聰台北報導】溢泰實業（7818）12月合併營收為10.94億元，年增3.73%；2025年營收達126.05億元，較2024年略減4.09%。公司指出，全年營收微幅下滑主因為關稅政策影響，導致車頂架等金屬產品出貨減少，但受惠中國南京廠淨水產品相關產品銷售動能持續升溫，有效收斂金屬產品出貨下滑的影響，整體營運動能可望延伸至2026年，淨水產品將為集團成長的重要引擎。



溢泰近年在中國商用淨水設備市場深耕有成，憑藉深厚的研發實力與客製化解決方案，成功打入多家大型連鎖餐飲供應鏈，不僅帶動南京廠營收快速成長，也使集團整體營收更為穩定。挾著中國市場的實戰經驗與技術底氣，溢泰也宣布加大台灣市場布局，將火力延伸至超商與連鎖餐飲通路。



台灣超商與餐飲市場高度成熟，淨水設備早已不只是食安合規的基本配備，而是影響營運效率、成本結構與品牌體驗的關鍵設備。對連鎖業者而言，動輒數十萬甚至上百萬元的咖啡機、蒸烤箱與製冰設備，若因水垢問題頻繁故障，不僅增加維修成本，更可能造成營業中斷與顧客流失。溢泰商用淨水系統能精準控制水質硬度與礦物質比例，有效降低結垢風險、延長設備使用年限，被視為連鎖餐飲控本增利的重要利器。



此外，水質更是連鎖品牌「口感標準化」的核心。業界普遍認為，咖啡與茶飲中水的比例高達九成以上，水質的酸鹼值與礦物質組成，直接左右萃取率與最終風味。溢泰長期服務中國大型連鎖體系，累積豐富的水質調校經驗，能依不同品牌需求提供客製化水質方案，確保消費者無論身處何地，都能喝到風味一致的產品，這正是超商與連鎖餐飲品牌高度重視的競爭關鍵。



目前溢泰已成功通過國內知名連鎖早餐店龍頭的嚴格認證，預計將於今年第1季開始陸續出貨。該品牌門市遍布全台，對原物料與設備標準要求極高，溢泰能在激烈競爭中脫穎而出，顯示其技術實力與服務體系已獲市場高度肯定。



除早餐店通路首戰告捷外，溢泰亦積極送樣並參與國內主要便利超商體系與連鎖咖啡品牌的設備認證。隨著超商鮮食與現煮咖啡營收占比持續提升，業者對兼顧食安、設備耐用度與風味穩定性的淨水解決方案需求殷切，市場普遍看好溢泰後續取得關鍵客戶的機會；若順利取得認證，則可望為溢泰於年底前注入營運動能。



展望未來，在中國市場持續成長、台灣超商與餐飲市場逐步開花結果的雙引擎帶動下，溢泰淨水產品的營運能見度明顯提升。法人認為，商用淨水設備具備高技術門檻與高客戶黏著度，一旦成功導入大型連鎖體系，將帶來長期穩定的設備與耗材需求，溢泰後續營運表現與成長潛力，值得市場持續關注。（自立電子報2026/1/9）