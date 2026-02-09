溢泰活性碳再生廠取證試車 可望Q2起出貨
【記者柯安聰台北報導】溢泰實業（7818）1月合併營收9.95億元，與去年同期略同。公司同時宣布，旗下活性碳再生廠已正式取得「廢棄物再利用許可（R類）」執照並進入試車階段，可望於Q2起陸續出貨，此舉象徵溢泰由傳統濾材製造商，成功邁向「循環科學服務商」的新里程碑，搶攻半導體循環關鍵供應鏈。
溢泰長期以「科技研發」為導向，為業界極少數擁有自建研發實驗室的水處理材料商，累計研發投入已超過300萬美元。公司能依不同客戶製程與使用場域，量身調配濾材配方，涵蓋多元濾效需求，建立深厚的技術優勢。近年來，溢泰進一步切入「工業水資源回收」與「活性碳再生」服務，商業模式從單純產品銷售，升級為結合材料、系統與服務的高附加價值解決方案。
在半導體與電子產業中，活性碳被視為超純水系統的「腎臟」，對TOC、重金屬離子的控制極其關鍵。傳統作法多將飽和活性碳視為工業廢棄物，採焚燒或掩埋處理，不僅成本高昂，且碳排放壓力逐年升高。隨著國際級半導體大廠相繼承諾RE100與零廢棄目標，「再生材料」已成為提升ESG評分與綠色採購比例的關鍵工具。若能將廢碳再生回用，不僅降低處理費用，更可直接轉化為減碳績效。
相較市面多數以廢棄物處理為主的再生業者，溢泰同時具備水處理系統商（EPC）與材料製造商雙重身分，形成「懂水、懂碳、懂製程」的差異化優勢。屏東再生廠採用高溫熱再生技術，在嚴格控制的溫度與環境條件下，將吸附於微孔中的有機污染物氣化分解，使活性碳碘值可恢復至接近原生碳水準，吸附效能顯著優於化學洗滌或低溫再生方案。再加上原廠配方能力，溢泰能精準調控再生參數，確保品質穩定度不輸新品。
法規面上，活性碳再生要取得R類執照門檻極高，不僅須通過主管機關對製程安全、污染控制與再生品質的嚴格審查，更必須證明再生後產品具備穩定、可量化的工業應用價值，而非僅止於廢棄物處理。業界多數業者受限於技術與驗證能力，難以跨越此一門檻。
溢泰此次成功取得R類執照，不僅代表其高溫熱再生技術與品質控管能力符合主管機關嚴格技術標準，也使再生活性碳得以正式回到高階製程體系，具備納入半導體與電子大廠循環經濟、綠色採購與ESG績效的資格，為公司由產品供應商升級為高附加價值循環服務商奠定關鍵基礎。（自立電子報2026/2/9）
其他人也在看
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
寒流剛走春節又變天？2波冷空氣接力南下 降雨範圍曝
寒流剛走春節又變天？2波冷空氣接力南下 降雨範圍曝
外套先別收！今明白天回溫 「這時間」又有冷空氣移入
寒流發威！氣象署昨天（8日）針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、台中市、花蓮縣等12縣市發布低溫特報，今天（9日）清晨仍受寒流影響，北
過年無寒流？離島低溫特報持續中 初四全台將轉雨
（記者許皓庭／綜合報導）寒流雖已逐漸減弱，但中央氣象署今（9）日針對金門、連江發布「橙色燈號」低溫特報，預警低 […]
回暖了！注意日夜溫差恐達10度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到
寒流減弱要變暖了！氣象粉專指出，即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。週三、週四將有一小波東北季風增強，週五至週末白天溫度上看26至27度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
21縣市下探10℃非常寒冷 太平山零下低溫見霧淞美景
寒流襲台！中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生。凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。太平山國家森林遊樂區清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，但因水氣不足並未下雪或冰霰，不過林木枝條可見霧淞景象。
小心！飲用水暗藏塑膠微粒 醫示警喝水前要多1步驟：降低約9成
近年研究發現，日常飲用水中可能含有微塑膠微粒。雖然這些顆粒對人體的長期影響仍待更多研究釐清，但「水是每天都必須喝的」，如何在生活中盡可能降低暴露風險，成為不少民眾關心的議題。
開春最強寒流來了！全台急凍 北北基桃低溫下探6度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司天氣分析師廖于霆今（8）日在臉書指出，2026年開春最強寒流持續影響全台，北部與宜蘭受華南雲系及東北季風影響，天氣濕冷，體感溫度下探10度以下，入夜後轉為乾冷並出現輻射冷卻。今晚至明晨北北基桃低溫約6至9度，通勤族須嚴防低溫。中部日夜溫差大，夜間恐跌破10度，農民需防作物凍傷。南部白天回暖但早晚偏冷。預估週一起逐步回溫，情人節天氣穩定晴朗。
東北風狂颳！「15縣市」強風特報 外出小心11級陣風
中央氣象署今（8）日晚間10點23分發布15縣市陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，8日晚上至，明（9）日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，達橙色燈號警戒標準。
21縣市低溫特報！南投中寮7.1度 年前天氣搶先報
氣象署發布低溫特報！本島縣市平地最低溫：南投中寮7.1度。今晨（9日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。【橙色燈號（非常寒冷）】：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、
外套先留好！白天寒流退場稍回溫 週三再有鋒面、冷氣團來襲
即時中心／綜合報導受寒流影響，中央氣象署指出，今（9）日清晨非常寒冷，白天起雖寒流減弱，但各地維持低溫，高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度；各地大多為多雲到晴，僅迎風面北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。週三（11日）再有鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降。
雲林春節各鄉鎮垃圾清運時間出爐 做錯最高罰6000元
春節9天連假從本週六開始，雲林環保局公布春節期間20鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間表，2月16日除夕各公所都調整清運，17鄉鎮年初一（17日）至初四（20日）停止清運，麥寮僅初一無清運，初二至初五中午12點開始清運、口湖及四湖初四上午8點開始清運。