溢泰活性碳再生廠取證試車 攻半導體循環供應鏈

（中央社記者潘智義台北9日電）溢泰實業今天公告1月合併營收新台幣9.95億元，與去年同期略同，並宣布旗下活性碳再生廠正式取得「廢棄物再利用許可（R類）」執照且進入試車階段，可望於第2季起陸續出貨，搶攻半導體循環關鍵供應鏈。

溢泰指出，此舉象徵由傳統濾材製造商，成功邁向循環科學服務商的新里程碑。

溢泰說明，公司為業界極少數擁有自建研發實驗室的水處理材料商，累計研發投入已超過300萬美元，可依不同客戶製程與使用場域，量身調配濾材配方，涵蓋多元濾效需求，建立深厚的技術優勢。

近年來，溢泰進一步切入「工業水資源回收」與「活性碳再生」服務，商業模式從單純產品銷售，升級為結合材料、系統與服務的高附加價值解決方案。

溢泰指出，在半導體與電子產業中，活性碳被視為超純水系統的「腎臟」，對總有機碳（Total Organic Carbon）、重金屬離子的控制極其關鍵。傳統作法多將飽和活性碳視為工業廢棄物，採焚燒或掩埋處理，不僅成本高昂，且碳排放壓力逐年升高。

溢泰表示，隨著國際級半導體大廠相繼承諾RE100與零廢棄目標，再生材料已成為提升ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評分與綠色採購比例的關鍵工具。若能將廢碳再生回用，不僅降低處理費用，更可直接轉化為減碳績效。（編輯：楊蘭軒）1150209