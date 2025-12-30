溪北兩燈節明年同步登場

明年度月津港燈節和新營波光節明年二月七日開展，屬性不同，希望吸引不同族群參與，創造更多話題。圖為新營波光節圖說。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

迎向二０二六，月津港燈節及新營波光節將於明年二月七日登場，展期長達三十天。市長黃偉哲表示，市府舉辦大型活動務必做好安全防護措施，此次農曆年期間也適逢後壁區國際蘭展開展，務必將溪北觀光及文化產業的餅做大，打造成節慶觀光第一品牌。

黃偉哲在三十日市政會議時指出，月津港燈節及新營波光節已成為溪北地區在春節期間重大活動，每年吸引許多觀光旅遊人潮。春節期間，市區有普濟燈節，鹽水有月之美術館及月津港燈節，新營波光節則讓整治後的天鵝湖成為觀光景點，多點開花、南北互相輝映的燈節活動，展現台南與其他城市不同特色。

廣告 廣告

除要求做好治安防護，黃偉哲也要求確保步行動線與水岸間的照明充足，並請交通局與警察局強化人流疏散與大眾運輸動線，確保遊客進出順暢。

文化局說明，明年月津港燈節將於二月七日至三月八日展開，共有五十九組藝術創作，規劃三大燈區。藝術燈區邀請藝術家創作，包括日、韓等國外藝術家；新秀藝術家及大專院校學生場域，以「此時此刻」為主題，共有多件水上及船屋作品，已搶先開跑展出的巷弄燈區（漫月美行動特展），以「透明的某日」為策展主題。

新營波光節展期相同，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合ＩＰ角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。兩個光節有不同屬性規劃，希望創造更多的話題，吸引更多不同族群參與。