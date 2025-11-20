溪北公園停車場 免費1個月

新北市板橋區溪北公園地下停車場20日啟用，新北市長侯友宜（左五）宣布試營運1個月期間，開放民眾免費停車。（王揚傑攝）

板橋區是新北市人口最多的行政區，停車需求相對迫切。位於板橋區篤行路的溪北公園地下停車場20日啟用，採全智慧停車管理系統，提供280格汽車停車位及50格機車停車位，將有效疏解當地停車壓力。新北市長侯友宜專程出席啟用典禮，宣布自20日下午6時起試營運1個月，期間開放民眾免費停車。

侯友宜表示，溪北地下停車場位於板橋溪崑地區，周邊多是老舊社區，鄰近沙崙國小和溪洲國小，啟用後不僅便利家長臨停接送，也滿足在地居民停車需求。溪北公園也經全面改造，填平原有景觀池，增加活動空間，並增設天幕籃球場、優化舞台廣場及步道，明年還會蓋一座孩子們的遊戲場，讓社區民眾享有更舒適多元的休閒環境。

廣告 廣告

侯友宜說，溪北地下停車場暨公園改建工程總經費約7.3億元，設有280格汽車停車位及50格機車停車位，是兼具休閒與智慧停車的嶄新地下停車場。市府積極建設公共停車場，民國108年至今板橋區已新建20處停車場，下周忠孝公園地下停車場也將開放，累計新建21處停車場，合計提供3094格汽車停車位及1606格機車停車位。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，溪北公園地下停車場導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，並設置6座電動車充電樁，結合即時監控、一鍵通報、熱顯像儀及低壓細水霧系統，提供安全又智慧的停車及充電體驗。

交通局表示，溪北公園地下停車場自20日下午6時起試營運至12月19日止，期間開放免費停車，12月20日起開始收費營運；汽車臨停每小時30元、機車臨停每次20元；汽車月票220張，每張4000元，機車月票35張，每張300元。月票抽籤辦法已公告於交通局網站，有停車需求的市民朋友可多加利用。