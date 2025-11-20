「溪北好腳社」挑戰全國復康足球賽 終場逆轉勝

「溪北好腳社」參加全國復康足球賽，終場逆轉勝讓球員歡欣鼓舞。（新營醫院提供）

記者翁聖權／新營報導

由鹽水社區心理衛生中心發起，串連新營醫院、淳平社區、永華社區復健中心、拾伊會所等單位共同成立「溪北好腳社」，參加全國復康足球賽，從第一場大幅落後，到第三場終於逆轉勝，實踐患者透過足球「復元在生活」目標。

新營醫院指出，「溪北好腳社」由精神科職能治療師王如意、何孟欣帶領九名慢性病房及日間照護單位病友參加，經過三個月的密集練習，首次迎戰全國賽。這次賽事共進行三場比賽，球隊表現逐戰提升，首戰因仍在熟悉場地及戰術默契，以０比五落敗；第二場快速調整後，以０比二拉近距離。

廣告 廣告

來到第三場，球員默契大幅提升，積極進攻、穩定發揮，最終以二比一拿下關鍵勝利，成功達成「三場至少贏一場」的隊伍目標。終場哨音響起，「溪北好腳社」球員歡欣鼓舞，直呼「沒想過自己能站上球場比賽，真的看見自己的進步」。

比賽間，球員把握空檔加強基本動作、討論戰術調整；賽後參加交流晚宴，與全國精神康復者足球隊交換經驗，深化彼此情誼。球員回饋充滿自信與動力，包括「要繼續練球、提升體能」、「覺得自己真的變得更好了」等心得，展現足球社團帶來的成就感與復元力量。

精神科主任許博彥醫師表示，「溪北好腳社」此次參賽成果，不僅在球場上展現進步，更象徵著復元旅程中的重要里程碑。