溪北科普永續教育在地行動巡迴課程東山聖賢國小登場 帶學童探索里山永續地景與碳的秘密

溪北科普永續教育在地行動巡迴課程東山聖賢國小登場，成大教授蘇彥勳帶領學童探索里山永續地景與碳的秘密，東山區長張政郎也到場關心。（記者李嘉祥攝）

▲溪北科普永續教育在地行動巡迴課程東山聖賢國小登場，成大教授蘇彥勳帶領學童探索里山永續地景與碳的秘密，東山區長張政郎也到場關心。（記者李嘉祥攝）

獲行政院國家科學委員會「溪北科普永續教育在地行動」計畫支持，並為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）授權合作的 Satoyama Mace Initiative 行動之一的「里山永續地景與碳的秘密：DIY迷你『藍碳生態缸』」永續巡迴課程於東山區聖賢國小登場，成功大學蘇彥勳教授團隊以「水草藍碳」為固碳媒材，帶領學童打造微景觀生態缸，結合地景保存與復育教育，透過實作將複雜的「碳匯」概念與「里山地景」完美結合，以淺顯易懂方式將科學技術及永續理念傳達給溪北學童，打造偏鄉永續教育新典範。

廣告 廣告

成大材料系蘇彥勳教授表示，科普的目的不僅是傳播知識，更要培養大眾科學素養、思維和態度；此項由國科會與聯合國「里山倡議國際夥伴關係」共同支持的在地行動，結合地方地景、科學技術與全球永續目標，是一場環境素養、在地文化及前瞻科學的科普教育活動，透過團隊與聖賢國小、東山區公所、新農業生技合作社合作，將頂尖的碳匯技術以簡易生態缸教育轉化為大眾科學素養，讓永續不再是口號，而是每個孩子都能參與的行動，也希望從微型的「藍碳生態缸」開始，為臺南溪北地區的學童打開一扇通往世界永續議題的窗戶。

東山區聖賢國小主任盧鎮寧說，研習課程以水草為「藍碳」（Blue Carbon）固碳媒材，帶學生建構一個可自我維持的微型生態系統（微景觀），達到科普碳匯永續教育目標；溪北地區農田、濕地等地景的生態循環，以微景觀方式展現在生態缸內，透過地景微觀化理解地景復育意義，學童也見證水草如何透過光合作用吸收二氧化碳，理解「碳匯」（Carbon Sink）概念等科普固碳機制入門知識。

東山區長張政郎感謝成大蘇彥勳教授遠見，帶領團隊從東山區聖賢國小開始授課，逐步巡迴臺南溪北多所偏鄉國小，進讓永續教育從核心走向邊陲，確保所有孩子都有機會接觸到高品質的自然科學教育與地景環境學習，積極弭平城鄉教育資源差距。

新農業生技合作社顏振標博士強調，永續教育不該是艱深的論述，透過「藍碳生態缸」，將全球氣候變遷議題縮小到孩子能親手操作、觀察的範圍，近距離觀察並理解永續就是看得見、摸得到的未來，而此項活動也深獲學校與參與學生肯定。

蘇彥勳教授指出，里山倡議強調人與自然和諧共生的「社會－生態系統」，此次專案即是將此理念具體化，透過科學傳播（科普），將地景保存與復育的知識、技術和精神有效地傳遞給在地社區。