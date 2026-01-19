溪北糖鐵五分車創生 跨部會協調

立委陳亭妃（左二）全力推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，十九日召集中央部會在新營糖廠進行跨部會協調。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶∕新營報導

立委陳亭妃全力推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，十九日召集中央部會在新營糖廠進行跨部會協調，逐一盤點關鍵節點，並成功爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，期讓溪北能成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。

立法院經濟委員會考察溪北糖鐵五分車創生計畫、核心糖廠規劃親子科技互動體驗，十九日在台糖新營糖廠開會，包括國發會、交通部、經濟部、文化部、市府及台糖公司等單位出席進行協調。

廣告 廣告

陳亭妃指出，糖鐵五分車不能只停留在懷舊或單一觀光思維，關鍵在於「核心節點如何串連及如何帶動」；可行性評估計畫將由台南市政府執行，立法院經濟委員會將南下考察、追蹤進度，要求中央、地方分工清楚、時程走到位，避免關鍵環節卡關，讓溪北發展不再停在紙上。

針對核心節點新營糖廠，陳亭妃主張以「親子科技互動城堡」為規劃主軸；保留糖鐵文化與產業記憶外，更要增加親子共融空間，讓孩子能透過互動展示與教育體驗「看見ＡＩ、走進ＡＩ」。透過將科技體驗結合糖鐵文化，讓歷史場域不只是被保存，變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，進而成為溪北發展亮點。

陳亭妃要求市政府在兩週內針對提案進行修正，她將召開檢討會議討論協商提案後送出，期盼國發會及相關部會都能支持促進溪北發展的糖鐵計劃。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的地方創生引擎，唯有核心糖廠轉型成功，才能真正帶動人流、產值與地方信心；將持續透過立法院經濟委員會平台掌握進度、督促協調，加速前置作業。