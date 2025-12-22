溪北風景線環境劇場體驗工作坊邀青銀共創環境劇場

新營文化中心與雞屎藤舞蹈劇場共同策劃溪北風景線環境劇場體驗工作坊，邀青銀共創環境劇場，打開戶外展演舞台，看見身邊美麗風景。（記者李嘉祥攝）

▲新營文化中心與雞屎藤舞蹈劇場共同策劃溪北風景線環境劇場體驗工作坊，邀青銀共創環境劇場，打開戶外展演舞台，看見身邊美麗風景。（記者李嘉祥攝）

臺南市新營文化中心與雞屎藤舞蹈劇場共同策劃的「溪北風景線－環境劇場體驗工作坊」圓滿落幕，此次參與者年齡橫跨15歲至72歲，有教師、文化志工、退休人士以及長期關注地方藝文的民眾，也有不少曾參與劇場、讀劇或環境表演經驗的學員，青少年與銀齡長者齊聚一堂，形成難得的跨世代學習場域，也展現出溪北地區深厚而活躍的文化能量。

廣告 廣告

文化局表示，工作坊開放報名時反應熱烈，幾乎是立即額滿，顯示在地民眾對結合文化、身體與場域的藝術體驗具高度興趣；為期2日環境體驗課程以新營文化中心周邊腹地為主要表演空間，將城市河流轉化為一座開放的環境劇場，課程不只結合走讀、身體感知，並加入即興創作與場域觀察，重新認識城市與人之間的關係；學員們沿著新營文化中心附近行走、停駐、回望，將日常風景轉化為創作素材，實際體驗「劇場不只發生在劇場裡」的可能性。

雞屎藤舞蹈劇場行政總監陳慧勻也預告，明年2月10日至11日將規劃以8至12歲兒童為主的「溪北探險隊－給囝仔的文化體驗營」，預定1月開放線上報名，透過身體遊戲、走讀與故事創作，引導孩子認識新營與柳營的地方文化與歷史風土，讓藝術教育向下扎根，持續擴展溪北之南的文化行動版圖，也期盼透過跨年齡層參與及交流，讓藝術成為一種貼近日常生活的文化實踐，讓城市裡的河流、街道與記憶，都能成為被重新閱讀與想像的舞台。詳情可上新營文化中心官網查詢或洽雞屎藤舞蹈劇場。