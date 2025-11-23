溪南中小學新卸任家長會長聯誼 市長感謝無私付出

台南市長黃偉哲（右二）頒狀感謝卸任及新任家長會長，肯定家長會對學校校務推動與學生教育的支持與付出。 （市府提供）

記者汪惠松／永康報導

台南市公私立中小學一一四學年度新、卸任家長會長感恩聯誼會溪南場，廿三日在永康區大灣高中舉行，共計一五九所公私立高中職、國中小參與，其中五十四校家長會長連任。市長黃偉哲向新任家長會長表達祝賀，也感謝卸任家長會長為教育的無私付出。

黃偉哲表示，透過感恩聯誼會謝謝家長會長們，也感謝校長及教師團隊的全力合作，為學生打造優質的教育學習環境，學生的努力很重要，也需要老師教導與家長支持，讓孩子無論在課業、品格、閱讀、科技競爭力等面向，都能站上全國及國際舞台，期盼未來在六都評比及各項客觀指標中，台南能繼續名列前茅。

近年來，台南在教育政策推動上成果亮眼，市府持續投注資源提升教育品質，在數學、科技應用、數位學習與閱讀能力等領域展現。今年沙崙國際高中順利完成改制，成為全台首創Ｋ-１２公立學校；善化蓮潭國中小國中部校舍完工啟用，象徵台南教育體系朝國際化與多元發展邁出關鍵一步。

同時，市府也持續打造安全的通學環境，成功爭取近十三億元經費改善一０二所學校通學路網；公共化幼兒園也持續擴增，一一四學年度更有五所新園啟用，協助家長減輕育兒壓力。

教育局表示，台南市各項教育評比名列前茅，健康促進學校計畫四連霸榮獲卓越縣市獎；海洋教育推手獎六連霸榮獲地方政府獎；校園資訊基礎環境十一連霸獲評特優；樂齡學習推動獲評特優。

《食力》二０二五食育力城市大調查獲「教育與文化構面全國第一」。學校團隊榮獲七十項以上全國第一的肯定，為六都之冠。