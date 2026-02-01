溪口公所攜手天臺殿 寒冬送暖發紅包

嘉義縣溪口鄉公所結合嘉義縣天臺殿，於昨（一）日上午九時至十一時二十分，在溪口鄉疊溪村天臺殿，聯合舉辦「寒冬送暖感恩發放活動」，以實際行動關懷弱勢族群，讓他們在新春佳節前感受到社會的溫暖與關懷。

本年度冬令救濟活動獲得民間企業、廟宇及善心人士熱烈響應，參與聯合發放之單位約五十個，另有自行捐贈之善心人士超過六十位。參與的善心團體與這些善心人士與企業多為溪口在地子弟，或旅外發展有成的企業家，秉持飲水思源的精神，回饋鄉里、關懷弱勢，令人感佩。受惠對象包括低收入戶、特殊境遇家庭、弱勢兒少家庭、中低收入重度身心障礙家庭、獨居老人及邊緣戶等約二百五十人。除發放紅包一千一百份、白米四千公斤與各項生活物資，現場亦提供愛心義剪服務。

鄉長孫維聰表示，寒冬送暖活動已與天臺殿合作舉辦邁入第十二年，特別感謝天臺殿邱耀瑞董事長及所有善心人士與企業長年來的支持與付出，每年慷慨捐贈紅包與物資，為本鄉弱勢家庭帶來冬日中的溫暖。