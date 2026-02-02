溪口鄉公所與天臺殿聯合舉辦「寒冬送暖感恩發放活動」

(記者廖建智嘉縣報導)

農曆春節即將來臨，為讓弱勢家庭能夠安心、快樂地迎接新年，(1)日溪口鄉公所與財團法人嘉義縣天臺殿共同舉辦了「寒冬送暖感恩發放活動」，透過發放紅包及生活物資，實際關懷弱勢族群，讓他們在新春佳節前感受到社會的溫暖與關懷。



天臺殿舉辦寒冬送暖活動已邁入第12年，每年都熱心捐贈紅包及物資，為弱勢家庭帶來冬日裡的溫暖與關愛。



今年的冬令救濟活動得到了民間企業、廟宇及善心人士的積極響應，約有50個單位參與聯合發放，並有超過60位個別捐贈的善心人士共襄盛舉。



本次活動的受惠對象包括低收入戶、特殊境遇家庭、弱勢兒少家庭、中低收入的重度身心障礙家庭、獨居老人及邊緣戶等，受惠人數約達250人。



物資內容包括約1,100份紅包、4,000公斤白米，以及生活用品、毛毯、保暖物資、麥片、麵條等多項民生必需品，為弱勢家庭送上實際且溫暖的關懷。



活動現場，除了發放紅包與生活物資外，張蔡春美女士更熱心提供愛心義剪服務，讓鄉親們都能以煥然一新的面貌迎接新春佳節。



縣長翁章梁親自到場，感謝捐贈企業與團體的慷慨捐助。他表示，溪口鄉透過天臺殿這個平台，聯合在地企業家一起送暖，每年這樣的活動都能加深與故鄉的聯繫。這些善心企業多來自溪口在地的子弟，或是旅外發展成功的企業家，他們秉持「飲水思源」的精神，積極回饋鄉里、關懷弱勢，這份情懷令人深感敬佩。



溪口鄉長孫維聰也期盼藉由此次活動的舉行，能夠激發更多社會大眾的關懷與行動，將愛心與溫暖傳遞到社會的每一個角落。



天臺殿董事長邱耀瑞特別感謝所有參與的善心團體與企業，除了天臺殿本身外，還有眾多在地與旅外的企業家熱心響應。參與捐贈的企業與善心人士包括：加興企業有限公司盧昆南董事長、實味企業股份有限公司邱耀瑞董事長、谷全實業有限公司吳敏宏董事長、富邦金控股份有限公司曾銘宗副董事長、暢泰機械有限公司劉家爵董事長、名姿服裝有限公司劉志遠董事長及洪雯姿總經理、小南門食品有限公司張秋仁董事長、國美紙器股份有限公司張國興董事長、乾佑工業股份有限公司、大森展業有限公司曾銘村董事長、上昇糧食有限公司劉國欽董事長、文元有限公司李文元董事長、輝鴻企業行胡志鴻董事長及立辰企業社等。