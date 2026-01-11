溪山驚魂！士林貨車連環撞「1打10」慘翻覆 44歲運將酒測值曝遭法辦

社會中心／程正邦報導

士林貨車連環撞「1打10」慘翻覆，44歲運將酒測值0.13mg/L，遭法辦。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區著名的觀光路段至善路，於今（11）日下午3時許發生一起連環車禍。一名張姓男子駕駛小貨車行經至善路一段時，車輛突然失控偏移，如保齡球般連續擦撞路邊停放的9部自小客車及1台大型重型機車，驚大的撞擊力道導致貨車當場橫躺路中央。現場碎片滿地，原本靜謐的午後街道瞬間淪為交通戰區。

警消到場交通管制處理事故，路邊停放車輛慘遭撞毀，損失慘重。（圖／翻攝畫面）

橫掃十車現場慘烈

根據警方調查，肇事的張姓駕駛（70年次，約44歲）當時正沿著至善路一段由東往西方向行駛。在行經事故地點時，貨車因不明原因突然衝向路邊停車區。現場多輛遭波及的小客車側面毀損嚴重，部分車窗破碎、車門變形，甚至連高價的大型重機也被撞翻在地。

事故發生後，張男受困於翻覆的貨車駕駛座內，幸經警消人員到場協助脫困，檢查後發現僅手腳擦挫傷，意識清醒並無大礙，因此未安排就醫。

路口監視器拍到貨車偏移車道，驚險撞擊瞬間（圖右）。（圖／翻攝畫面）

警測酒測值 0.13 釐清真相

士林分局獲報後立即派員到場維持交通並進行測繪。警方對張男實施酒測，結果顯示其酒精濃度達 0.13mg/L。雖然該數值尚未達到刑法公共危險罪的移送門檻，但因其已發生交通事故，根據現行法規，警方仍依《道路交通管理處罰條例》及相關法律程序將張男移送偵辦。

目前，關於張男是否因酒後反應遲鈍或是其他駕駛因素導致失控，仍有待事故鑑定進一步釐清。

警方重申：酒駕零容忍

針對這起驚險的連環撞事故，士林分局也特別發布說明，嚴正呼籲民眾「酒後不開車，開車不喝酒」。警方表示，酒精會嚴重影響駕駛人的判斷力與應變速度，至善路段平日車流穩定且常有假日休閒車潮，任何疏忽都可能釀成重大悲劇。士林分局強調，未來將持續針對轄區內易肇事路段加強酒後駕車的攔查與取締，以守護所有用路人的生命財產安全。

