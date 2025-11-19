溪州公園木棧道區改善了

王縣長期許為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。（記者方一成攝）

彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，昨（十九）日縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，為遊客打造更友善、安全且富特色的森林休閒樂園。

王縣長表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度約一七一0公尺、整修更換木棧道約一四七六平方公尺、木平台約四六六平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。此外，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務，集滿印章即可兌換精美小禮物。

議員李俊諭表示，來溪州公園運動的人很多，大家都說又多一座夢幻森林，王縣長非常用心，也很接地氣，用心支持地方建設，本案經費一四○○多萬元，打造美輪美奐的環境，讓鄉親有很棒的地方運動促進身體健康。感謝台糖協助及縣府團隊的用心執行。

溪州鄉長江淑芬表示，這座溪州公園森林步道，是許多親子、長者，每天都會來運動的地方，來拍婚紗的民眾也不少，感謝王縣長這些年來對溪州的支持，除了步道外，也投入大量經費整修西螺大橋，以及西螺大橋旁的稻田彩繪，打造成一個充滿樂趣的遊樂園。感謝所有議員對預算的支持，才有機會推動更多建設。