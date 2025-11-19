溪州公園森林木棧道區改善啟用 多項設施同步升級

彰化縣政府推動的「溪州公園森林木棧道區改善計畫」歷時半年多完工，今(19)日舉行啟用儀式，此次工程投入總經費約新臺幣 1,416 萬元，透過多項設施更新與環境優化，提升遊憩品質與園區安全。

彰化縣長王惠美表示，本次改善內容包括木棧道護木漆塗佈約 1,710 公尺、整修更換木棧道面積約 1,476 平方公尺、更新木平台約 466 平方公尺及座椅，並增設導覽牌、拍照框景、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等，新的設施提供更多拍照、休憩與親近自然的體驗，期望藉由景點串聯吸引旅客，促進周邊經濟。

廣告 廣告

王惠美指出，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。

溪州鄉長江淑芬表示，園區是親子與長者常來運動的空間，也是拍攝婚紗的熱門地點，縣府近年亦在西螺大橋及周邊景觀投入經費，使地方整體環境更具吸引力。

城市暨觀光發展處說明，新設的躺網、吊床與框景座椅小屋提供多元休憩方式，讓遊客在森林中享受安靜氛圍，並能拍下具景框效果的照片。

縣府表示，溪州公園擁有豐富生態與自然景觀，未來將持續推動綠地與公共建設改善，營造更宜居的休憩環境，並帶動地方經濟與永續發展。