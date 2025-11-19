溪州公園森林木棧道區改善計畫完工啟用 王惠美盼提升周圍經濟效益 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

溪州公園擁有豐富的自然景觀與生態資源，是彰化居民運動、散步與親近自然的重要場域，彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，今（19）日正式啟用。彰化縣長王惠美表示，此工程不僅進行多項設施更新與環境優化，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園，更邀請到籌畫台灣設計展田尾展區的吳書原老師，打造溪洲公園的品牌亮點。

廣告 廣告

王惠美說明，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈、整修更換木棧道、木平台與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。

縣議員李俊諭表示，來溪州公園運動的人很多，現在又多一座夢幻森林，園區內很多標語，從入口盪鞦韆到轉角遇到愛，適合情侶來約會。本案經費1400多萬元，打造美輪美奐的環境，讓鄉親有很棒的地方運動促進身體健康。他感謝台糖大力的協助，以及王惠美縣府團隊的用心執行。

溪州鄉長江淑芬表示，這座溪州公園森林步道，是許多親子、長者，每天都會來運動的地方，除了步道外，也投入大量經費整修西螺大橋，以及西螺大橋旁的稻田彩繪，打造成一個充滿樂趣的遊樂園。她也感謝所有議員對預算的支持，才有機會推動更多建設，大家一起努力，共同達成「美好彰化 幸福溪州」的願景。

溪州公園森林木棧道區改善計畫完工啟用 王惠美盼提升周圍經濟效益 7

城觀處表示，「休憩躺網」、「休憩吊床」與「框景座椅小屋」等特色設施讓民眾在探索自然的同時有更多元有趣的休憩空間，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則以融合自然景觀的框景結構設計，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。

城觀處補充，縣府未來將持續推動各項公共建設與綠地環境改善計畫，營造更宜居的生活空間，讓民眾在日常休閒中體驗自然之美，進一步促進地方的經濟及永續發展。

照片來源：彰化縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

二備金普發全民國防手冊 馬文君質疑：比照顧國軍重要？

關稅衝擊台中製造業 何欣純疾呼中央補助簡化程序

【文章轉載請註明出處】