溪州公園森林木棧道煥新登場，新增多項特色設施打造夢幻森林步道，今舉行啟動儀式。圖／記者鄧富珍翻攝





溪州公園再添亮點！彰化縣政府推動的「溪州公園森林木棧道區改善計畫」歷時半年多正式完成，今（19）日由縣長王惠美主持啟用典禮，宣告升級後的森林步道正式向民眾開放。整體工程總經費1,416萬4,937元，縣府團隊著重在安全、舒適與觀光亮點的全面提升，讓溪州公園展現全新面貌。

本次工程內容相當多元，包括木棧道護木漆塗佈約1,710公尺、整修及更換木棧道約1,476平方公尺，以及更新木平台約466平方公尺，同時增設更舒適的座椅。園區也新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床及框景座椅小屋等，以兼具實用性與美感的設施，打造兼具運動休閒與拍照打卡的森林樂園。縣府並邀請曾策劃台灣設計展田尾展區的吳書原老師參與設計，使溪州公園展現獨特品牌風格。

為迎接木棧道啟用，縣府特別推出「森林打卡集章趣」活動，沿著步道安排多個集章點，讓遊客在自然環境中散步、拍照、闖關，集滿印章即可兌換小禮物，替休憩旅遊增添更多趣味與互動。

議員李俊諭表示，溪州公園是地方居民的運動與休閒熱門選擇，如今透過改善計畫，園區彷彿多了一座夢幻森林。入口盪鞦韆、轉角遇到愛等景點深受民眾喜愛，也非常適合情侶與家庭造訪。他感謝縣府投入1,400多萬元打造優質環境，並感謝台糖協助與縣府團隊的用心。

溪州鄉長江淑芬指出，森林步道是許多親子與長者每天運動的重要場域，這次的改善大幅提升使用品質。她也感謝縣府這些年來對溪州的支持，不僅整修步道，也改善西螺大橋與旁邊的稻田彩繪，讓溪州成為更具吸引力的休閒遊憩地。

縣府城觀處表示，新增的躺網、吊床及框景座椅小屋等設施為公園帶來更豐富的體驗，讓民眾能在大自然包圍中放鬆、拍照、休憩，享受慢活時光。未來縣府將持續推動綠地改善與公共建設，讓溪州公園成為居民與旅客都喜愛的自然秘境，並促進地方觀光與永續發展。

