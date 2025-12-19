溪州國小推SEL課程 提升學生幸福感

邊聽故事邊按照自己的感受在罐中投入白沙、彈珠、寶石。

藉由觀察心智罐練習專注。

2025年是社會情緒學習（SEL）元年，溪州國小與利仁教育基金會、國立臺北教育大學合作，從今（2025）年9月至12月，透過系統性的課程設計，將SEL理念落實於校園日常。溪州國小專輔老師王姿雯表示，希望透過課程，有系統的地帶領孩子反覆練習，進而找回心靈的平靜，提升幸福感。



溪州國小謝沐融同學表示，自從上社會情緒學習課後情緒變得更穩定，生氣的時候，她也會用王姿雯老師上課教的方法，幫助自己調整情緒。

廣告 廣告

王姿雯老師有21年的輔導經歷，在民國112年參加利仁教育基金會舉辦的 SEE Learning（Social, Emotional and Ethical Learning）教師研習後，開始將「仁慈教育」引入教學現場，希望能在校園播下良善的種子。

在課堂中，王姿雯老師帶領學生實際操作能夠安定身心的實用工具，例如「接地練習」、「資源袋」與「推牆」等，透過將注意力拉回身體感受，幫助孩子重新回穩。她表示，這些練習就像游泳或潛水，需要全神貫注於身體的動作與感覺，在專注之中，自然就能找回內在的穩定與平靜，而透過反覆練習更有助於內化這些技能。