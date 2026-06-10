溪州大橋曳引車撞燈桿 駕駛稱雨勢過大又有積水打滑

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10日清晨5時許，一名40多歲陳姓男子駕駛曳引車頭，準備從雲林西螺往彰化方向前進，但疑似因當時下著大雨，路面上的積水導致駕駛緊急煞車失控，直接撞上分隔島上的燈桿，並將紅綠燈號誌桿拉倒，現場一片狼藉。

駕駛陳先生回憶當時狀況表示，「那時候就順順開，然後下雨太大，那邊又有積水，所以打滑整個撞過來。」

西螺分局副分局長陳智仁指出，「天雨路滑不慎撞上分隔島，造成號誌燈桿及路燈桿斷裂。經查陳民未受傷，且無酒駕及毒駕情事。」

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而9日晚間9時許，也有民眾開車行經彰化市東民路，要經過有62年歷史的彰化八卦山牌樓時，也疑似因天雨路滑，失控猛烈撞擊牌樓柱子後，整輛車翻覆、四輪朝天。

彰化分局八卦山派出所長許忠誠說明，「民眾駕自小客車於返家途中，因雨勢過大、視線模糊而自撞八卦山牌樓，導致該車輛翻覆。並經向駕駛實施檢測，排除有毒駕、酒駕可能。」

另外9日傍晚6時許，國道3號南投往彰化路段，也發生車輛因天雨路滑先撞上內側護欄後，再失控偏移撞到外側車道另一輛車，所幸這幾起車禍並沒有傳出重大傷亡；警方呼籲雨天駕駛要減速、拉大安全距離，避免緊急煞車。