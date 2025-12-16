溪州夫妻檔增產報國下喜迎第六胎 鄉長親送生育津貼及加碼紅包祝賀





隨著時代發展與進步，許多已開發國家都面臨低生育率的人口課題，在全國普遍面臨少子化挑戰的當下，彰化縣溪州鄉傳出喜訊。鄉內一對夫妻勇於逆勢而行，迎來家中第六位新成員，為鄉內結婚夫妻注入一股暖流。溪州鄉長江淑芬聞訊後，特地帶上全鄉的祝福，親自到員林皓生醫院進行探視與祝賀，並送上第六胎的36000元生育津貼及鄉長個人加碼20000元的祝賀紅包，展現公所的實際支持與關懷。

產婦周家沄及王睿泉夫婦，前五胎各3男2女，今第六胎又喜獲男孩。王睿泉爸爸77年次，本業務農，種植芭樂，也是鄉內優秀的青農。周家沄媽媽86年次，平時在家照料五位小孩。雖然小孩眾多，夫妻對孩子教養均親力親為，不假他人。目前最大的孩子就讀國小六年級,平日也會幫父母照顧弟妹，爺爺奶奶也對這些孫子疼愛有佳，全家和樂融融。

溪州勇夫妻挑戰當下喜迎第六胎 鄉長聞訊親送生育津貼及加碼紅包祝賀

今（16）日溪州鄉長江淑芬特別帶著全鄉的祝福，親臨醫院探視產婦與寶寶。她不僅帶來了鄉公所針對第六胎發放的36,000元生育津貼，還個人加碼了一個20,000元的大紅包，用最實際的行動表達支持與祝賀。

鄉長江淑芬表示：公所一直以來均以實質行動力挺年輕家庭，特制定新的生育補助條例。自115年1月1日起，凡新生兒及父母一方設籍溪州鄉並符合鄉內生育補助辦法，第一胎補助6000元，第二胎補助12000元，第三胎補助18000元，第四胎補助26000元，第五胎（含）以上者，每胎補助36000元。雙胞胎補助60000元，三胞胎補助80000元。出生嬰幼兒滿1-3足歲，每年加發生日禮金3000元。希望藉由相關措施，能讓年輕人「敢生、願養、留得住」，打造友善育兒環境。

鄉長江淑芬指出，生育率是衡量地方活力的重要指標，公所希望能透過實際的行動與福利政策，讓年輕夫婦願意在溪州落地生根、樂婚敢生。公所將會持續努力，營造更友善的育兒環境，期盼能藉由各項福利措施，有效提振地方生育率，讓溪州鄉充滿更多未來的主人翁。

皓生醫院院長蔡宗冀今日特別準備了「出生順產六胞胎表揚狀」和出生大禮包，親自祝賀這個難得的家庭。院長蔡宗冀表示，近幾年能生育到第六胎的家庭真的非常稀少，全國出生率0.8%-0.9%。「他們一個家庭，可以說是肩負了六、七個家庭的未來！」他更笑稱要恭喜王爸爸是「最勇敢、最強壯的男人」，並感謝他們為提振社會生育力做出的貢獻。

