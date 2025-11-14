溪州純園舉辦好生活市集 森林饗宴吸引各地民眾共遊

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】一場以「好生活農產」為主題的生活市集活動在彰化縣溪州鄉「純園」舉辦，吸引來自各縣市的民眾攜家帶眷前來參與。大家在森林圍繞的環境中，享受美食、音樂與各式精彩節目，體驗都會生活中少有的寧靜與自在，現場氣氛熱絡，獲得參與民眾一致好評。

溪州尚水友善農產公司結合在地青農以友善無毒的栽作模式及舉辦休閒活動，共同營造溪州農村新發展的風貌。（圖／記者周厚賢攝）

溪州尚水友善農產公司巫宛萍表示：「我們在這邊舉辦森林市集活動已經很多年了。」她指出，純園原本是一塊兩公頃多的稻田，二十多年前，由在地人士吳晟老師的母親發願，希望溪州鄉也能擁有一片屬於大家的森林綠地，於是平地造林，種植台灣原生闊葉林木。歷經20年細心培育，如今蓊鬱成林，是一個生態豐美的自然木。經過多年努力，現在純園已成為鬱鬱蒼蒼的森林，孕育多樣原生植物，是體驗台灣生態的最佳自然教室。溪州尚水友善農產公司也以此為基地，長期推動自然與人文結合的活動，讓更多人認識溪州的在地美感。

在地青創所推出的美食攤位，讓各地遊客享用彰化縣農產的鮮美。（圖／記者周厚賢攝）

此次「純園秋季系列活動」內容豐富，除邀請吳晟台語詩歌舞蹈劇場帶來精彩表演外，還安排親子DIY手作課程與上水好生活市集。市集中展售的產品全為在地農特產與青年創業者的創意結合，展現出農村文化的新樣貌，讓外地遊客在悠閒氣氛中感受鄉間的生活美學。來自台中的陳小姐表示：「台中也有許多市集，但多半在商業空間舉辦，氣氛比較人工化。溪州純園的活動卻在滿滿芬多精的森林裡進行，搭配音樂、舞蹈和當地創意美食，讓人感受到小地方也能展現大大的休閒風格，真的很放鬆、很驚喜。」