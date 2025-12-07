▲溪州萬善祠50週年大典，明華園戲劇總團演出祈福大戲。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為慶賀溪州萬善祠創建50週年，迎接後續慶典活動的展開，彰化縣政府特別邀請臺灣知名歌仔戲團明華園戲劇總團，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，於6日晚間在溪州萬善祠演出祈福大戲《蓬萊女神何仙姑傳奇》。現場吸引眾多鄉親與信眾到場共襄盛舉，縣府機要秘書張建豐代表縣長王惠美致上祝賀之意，祈願活動順利圓滿、香火鼎盛，並與現場鄉親一同欣賞精彩演出，共度充滿文化氣息的夜晚。

明華園戲劇總團自1929年創團以來，長年致力於本土戲曲文化推廣，演出足跡遍及海內外，曾獲頒國家文藝獎等多項殊榮，是傳統表演藝術的重要指標。本次演出劇目《蓬萊女神何仙姑傳奇》，以唐朝為故事背景，描繪花匠張四郎與女帝武則天之間跨越身分與命運的禁忌愛戀。劇情懸疑、幽默並存，情感真摯、寓意深遠，現場觀眾無不沉浸其中，掌聲不斷。

今年適逢溪州萬善祠創建50週年，萬善祠將自今(114)年12月起至明(115)年1月舉辦系列慶典，並於明(115)年1月6日隆重舉行建醮大典。活動內容包含傳統科儀、肉山與醮壇儀式等，場面盛大隆重，象徵敬天祈福、酬神報恩的信仰精神，歡迎鄉親朋友共襄盛舉，一同見證這場融合宗教信仰與文化傳承的盛會。

彰化縣政府表示，傳統戲曲的保存與推廣是縣府重要的政策方向。近年積極結合宗教慶典與地方節慶，於各鄉鎮辦理歌仔戲、掌中戲等大型演出，使戲曲在各場域中被看見，讓藝術以更親近且生活化的方式走入民眾日常。此次透過溪州萬善祠慶典辦理明華園戲劇總團演出，即是延續努力，使信仰空間與表演藝術相互交織，帶來更貼近民眾的文化體驗。縣府將持續整合資源，打造更完善的傳統藝術展演環境，讓在地文化底蘊持續傳承。