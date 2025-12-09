溪州萬善祠50週年慶 明華園戲劇總團演出祈福大戲

▲現場吸引眾多民眾共襄盛舉。

【記者 廖美雅／彰化 報導】為慶賀溪州萬善祠創建50週年，迎接後續慶典活動的展開，彰化縣政府特別邀請臺灣知名歌仔戲團明華園戲劇總團，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，於12月6日晚間在溪州萬善祠演出祈福大戲《蓬萊女神何仙姑傳奇》。現場吸引眾多民眾共襄盛舉，縣府機要秘書張建豐代表縣長王惠美致上祝賀之意，祈願活動順利圓滿、香火鼎盛，並與現場鄉親一同欣賞精彩演出，共度充滿文化氣息的夜晚。

▲活動現場合照。

明華園戲劇總團此次演出劇目《蓬萊女神何仙姑傳奇》，以唐朝為故事背景，描繪花匠張四郎與女帝武則天之間跨越身分與命運的禁忌愛戀。劇情懸疑、幽默並存，情感真摯、寓意深遠，現場觀眾無不沉浸其中，掌聲不斷。

▲明華園戲劇總團演出劇目《蓬萊女神何仙姑傳奇》。

彰化縣政府表示，傳統戲曲的保存與推廣是縣府重要的政策方向。近年積極結合宗教慶典與地方節慶，於各鄉鎮辦理歌仔戲、掌中戲等大型演出，使戲曲在各場域中被看見，讓藝術以更親近且生活化的方式走入民眾日常。此次透過溪州萬善祠慶典辦理明華園戲劇總團演出，即是延續努力，使信仰空間與表演藝術相互交織，帶來更貼近民眾的文化體驗。縣府將持續整合資源，打造更完善的傳統藝術展演環境，讓在地文化底蘊持續傳承。（照片／記者廖美雅翻攝）