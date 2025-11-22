溪州鄉公所辦聯合淨堤 還給河川乾淨環境





溪州鄉公所結合經濟部水利署第四河川分署為防治水資源遭受污染、提倡環保意識，特於今(22)日上午於溪州鄉圳寮村堤防邊，辦理第九次聯合淨堤活動，並號召鄉內300位社區社團環保志工共同參與。在鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄及前立委鄭汝芬、縣政顧問劉侑信及縣府秘書林芳娟等貴賓見證下，先頒發社區環保競賽獎金及環保宣傳，在全體人員誓師後，分成三組路線同時進行，將堤防附近的周邊垃圾清理乾淨。

鄉長江淑芬表示，公所與河川分署每年辦理二次淨堤活動，今天是第九次，公所每次都選擇不同的地點淨堤，希望能將濁水溪堤防逐段清理乾淨。今天也頒發社區環保競賽獎金，考核結結果第一名為圳寮社區，獲頒3萬元獎金，第二名溪厝社區，獲頒2萬伍仟元獎金，第三名由坑厝社區，獲頒2萬元獎金，此次共頒發前八名獲獎社區。希望藉由清潔競賽，讓各社區都能動起來，自主維護家鄉環境的清潔。今天也號召300位來自鄉內各社區的環保志工，前來共襄盛舉，不僅推廣環保意識，也能還給河川乾淨的環境。現場所準備的掃把、畚箕及手套等清潔用具，在活動結束後，皆分贈給各社區帶回，讓這些清潔用具，發揮最大的效益。

溪州鄉公所辦理第九次聯合淨堤 你不丟、還給河川乾淨的環境

前立委鄭汝芬表示，濁水溪堤岸沿途遼闊，監督管理不易，常被有心人士隨意丟棄垃圾，造成沿岸環境髒亂。感謝社區民眾前來共襄盛舉，為環境盡份心力，減輕河川負擔。河川局也會派人加強巡邏，遇到民眾傾倒廢棄物，將嚴厲開罰，決不寬貸。

溪州鄉的濁水溪堤岸相當長，很容易成為環境死角。在淨堤過程中撿拾最多的垃圾就屬農藥空瓶及玻璃酒瓶，農民及路過民眾常隨手一丟，造成環境汙染，形成髒亂點。『你不丟、我不撿』不僅僅只是口號，也希望人人都能遵守，共同留給後代子孫乾淨的環境。

