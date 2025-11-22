溪州鄉公所辦聯合淨堤 還給河川乾淨環境
溪州鄉公所結合經濟部水利署第四河川分署為防治水資源遭受污染、提倡環保意識，特於今(22)日上午於溪州鄉圳寮村堤防邊，辦理第九次聯合淨堤活動，並號召鄉內300位社區社團環保志工共同參與。在鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄及前立委鄭汝芬、縣政顧問劉侑信及縣府秘書林芳娟等貴賓見證下，先頒發社區環保競賽獎金及環保宣傳，在全體人員誓師後，分成三組路線同時進行，將堤防附近的周邊垃圾清理乾淨。
鄉長江淑芬表示，公所與河川分署每年辦理二次淨堤活動，今天是第九次，公所每次都選擇不同的地點淨堤，希望能將濁水溪堤防逐段清理乾淨。今天也頒發社區環保競賽獎金，考核結結果第一名為圳寮社區，獲頒3萬元獎金，第二名溪厝社區，獲頒2萬伍仟元獎金，第三名由坑厝社區，獲頒2萬元獎金，此次共頒發前八名獲獎社區。希望藉由清潔競賽，讓各社區都能動起來，自主維護家鄉環境的清潔。今天也號召300位來自鄉內各社區的環保志工，前來共襄盛舉，不僅推廣環保意識，也能還給河川乾淨的環境。現場所準備的掃把、畚箕及手套等清潔用具，在活動結束後，皆分贈給各社區帶回，讓這些清潔用具，發揮最大的效益。
前立委鄭汝芬表示，濁水溪堤岸沿途遼闊，監督管理不易，常被有心人士隨意丟棄垃圾，造成沿岸環境髒亂。感謝社區民眾前來共襄盛舉，為環境盡份心力，減輕河川負擔。河川局也會派人加強巡邏，遇到民眾傾倒廢棄物，將嚴厲開罰，決不寬貸。
溪州鄉的濁水溪堤岸相當長，很容易成為環境死角。在淨堤過程中撿拾最多的垃圾就屬農藥空瓶及玻璃酒瓶，農民及路過民眾常隨手一丟，造成環境汙染，形成髒亂點。『你不丟、我不撿』不僅僅只是口號，也希望人人都能遵守，共同留給後代子孫乾淨的環境。
更多新聞推薦
其他人也在看
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇EBC東森新聞 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 3 小時前
週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度
把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 3 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 22 小時前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度
．民報 ・ 5 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 5 小時前
把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」
今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！白天高溫達30度 入夜急凍「只剩一半」低溫下探15度
今日（11/24）白天各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，各地高溫達29、30度左右，不過晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐怕直接砍半，僅剩下15度，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部雨勢，花東、恆春半島也可能出現零星降雨。氣象專家另指出，菲律賓東部熱帶擾動今日開始逐漸通過菲律賓進入南海，不排除發展為今年第27號颱風「天琴」。太報 ・ 2 小時前