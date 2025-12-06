



溪州鄉公所延續「溪州提拔泥」的熱情與活力，於6日上午在公所對面農田舉辦盛大的「焢窯活動」。本次活動為提拔泥系列的壓軸好戲，共吸引約500位民眾前來共襄盛舉。結合傳統農村體驗與豐富藝文表演的烘窯活動，邀請大小朋友重溫古早味的農閒時期娛樂。

溪州鄉長江淑芬表示，「焢窯」是利用稻田收割後的農閒時期，用泥土堆砌土窯，放入材火，將土窯燒熱後再丟進食物，讓其悶燒，等時間到一起開窯享受美味的食物，是項深受大人小孩都喜愛的活動！「焢窯」看似簡單，搭建土窯卻是充滿著學問。土窯屋頂是最難搭的，考驗著民眾的功力，也是凝聚家族間、朋友間團隊合作的向心力。希望透過親手堆窯、燒火的過程，讓民眾體驗土地的溫度。

廣告 廣告

溪州鄉公所『提拔泥系列-焢窯趣』 貼心準備「古早味割稻飯」供民眾品嚐

江淑芬指出，今年公所準備了豐富食材，包括烤雞腿、雞翅、番薯及玉米。除了焢窯本身的樂趣，中午時段更貼心準備了「古早味割稻飯」供民眾品嚐，重現昔日農忙時互助共食的濃厚人情味，讓大家在田野間享用最道地的農家饗宴。

現場舞台區同樣精彩不斷，由「洛哈斯舞團」熱力開場，並邀請雙人吉他「不睡覺樂團」與深受喜愛的「小丑阿福」魔術秀輪番演出。周邊亦設有小朋友最愛的氣墊城堡與闖關遊戲，並安排「恐龍黏土」、「彩繪帆布」及在地特色的「稻香飯糰」DIY 體驗。

溪州鄉公所會持續規畫、推廣相關的農村體驗活動，讓大朋友重溫兒時回憶、小朋友體驗農村風味，共同來溪州享受一場結合美食、音樂與田園樂趣的溫馨派對。

更多新聞推薦

● 世界人權日典禮 賴清德：民主是臺灣唯一的方向