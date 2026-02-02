溪州鄉「2026光耀馬年溪耀新春 」 點燈拍照賞燈打卡帶動地方活絡





彰化縣溪州鄉公所與第四河川分署合作，繼去年「點亮溪州」的溪州燈節後，今年為迎接115年農曆新春馬年的到來，再度共同舉辦以「2026光耀馬年 溪耀新春」為主題的燈飾佈置計畫，運用馬年的活力意象與光影元素，創造出溪州街上溫馨喜慶的春節氛圍。希望透過繽紛燈景與節慶氛圍的營造，打造出適合闔家出遊、拍照賞燈打卡的場域，帶動地方活絡，增添人潮，照亮光彩溪州。

溪州鄉長江淑芬表示，今年的燈飾範圍共分為三個區域，主要分布在中山路三段、后天宮及森林公園，沿線以光環境燈飾佈置，妝點溪州主要街道。在中山路與台一線南北交會處，設置迎賓燈組，結合馬年意象與在地芭樂、火龍果圖騰，向往來民眾拜年。在后天宮前的東安路上，以紅、橘色天燈相互搭配，與后天宮前燈籠相互呼應，祈求媽祖保佑。

廣告 廣告

溪州鄉「2026光耀馬年 溪耀新春 」 點燈拍照賞燈打卡帶動地方活絡

另外，在溪州森林公園設置高三公尺的馬年主燈「耀馬迎新」，公園的舞台、廊道等區域也以冰條燈裝飾，營造溫馨浪漫氛圍。希望讓每位來到溪州的朋友，都能感受到濃濃的新年祝福。引領民眾一同感受春節的喜悅。

「2026光耀馬年 溪耀新春」從今晚點燈儀式開始，每日下午5:00-9:30點燈，展期持續到4月10日。后天宮前的天燈，則會持續到大甲媽祖繞境溪州為止，讓隨行香客也能感受到不同的氛圍。

歡迎民眾於過年期間，一起來溪州走走，白天可至溪州公園花在彰化、萬景藝苑參觀，品嚐獨特風味的溪州羊肉爐，晚上至中山路、溪州森林公園，感受燈區溫馨的視覺饗宴。



更多新聞推薦

● 中配李貞秀就職立委遭疑未完成棄中國籍 內政部重申：立委應遵國籍法第20條規定