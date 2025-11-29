溪洲路開唱點亮原民文化力 河畔星光音樂展聚落新風貌

（記者陳志仁／新北報導）新北市協助溪洲阿美族人推動自力造屋並打造「原住民族生活文化園區」，使聚落成為兼具文化與產業的都市原民示範場域；新北市政府原住民族行政局29日舉辦「2025溪洲路開唱」音樂市集，市長侯友宜披上情人袋到場與族人共享聚落轉型的年度成果。

圖／RK魯凱音樂誌演出。（新北市政府原住民族行政局提供）

原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜表示，今年活動以「溪洲的歌，回家的聲音」為主題，舞台設計靈感取材於「海浪激盪的音符」，以溪洲聚落公共藝術的幾何線條與藍白漸層色調為主軸，呼應溪洲阿美族人臨水而生的文化底蘊。

廣告 廣告

副市長陳純敬說，溪洲聚落是都市中展現原住民族生命力的重要場域，市府與族人多年共同努力，從風災後的安遷、自力造屋，一步步發展成如今結合文化與產業的基地；他也宣布，明年市府將再投入2百萬元經費，持續支持文化傳承與產業發展，期盼讓溪洲成為新北最有故事與溫度的文化地標。

第二屆「溪洲路開唱」卡司陣容堅強，邀請金曲歌后以莉高露（Ilid Kaolo）、梁文音、吱吱郭芝吟、RK魯凱音樂誌、凡阿楚＆拾貳、週二計劃等多組原住民歌手與樂團輪番演出；在地族人也呈現融合傳統與現代的樂舞展演，讓每一首歌曲在河畔星光下化作對家鄉的記憶與祝福。

活動匯集32攤具原住民族文化特色的市集，從野菜料理、傳統美食、農特產品到手工文創一應俱全，並展示聚落一整年的營造成果；現場亦設置族語互動攤位，民眾只要跟著字卡學說一句阿美語「sano ‘Amisen / Pangcahen kako」（我說阿美語）即可兌換限量紀念禮，營造親民友善的族語學習氛圍。

原住民族行政局指出，「溪洲路開唱」連續兩年與在地合作，今年從市集、表演到主持皆有族人參與規劃與執行，讓「溪洲的歌」在城市中持續傳唱，也讓更多人聽見都市原住民的故事，盼能凝聚族人力量與歸屬感，凝聚力量及歸屬感，將願景落地深根。

更多引新聞報導

原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩

觀光人潮暴增卻無人留宿 黃心華籲新北轉向深度旅遊

