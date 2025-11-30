「溪洲路開唱」聽音樂.逛市集 陳純敬：明年增加部落營造預算

新北市 / 綜合報導

歡迎回到華視夜間新聞！來看一年一度的「溪洲路開唱」，29日在溪洲原住民族生活文化園區舉辦，現場不只有實力原住民唱將的表演，還有市集可以逛，讓大家一起感受原民文化。而新北市副市長陳純敬也來逛市集、學族語，還提到明年「部落營造」的預算將會增加，要和部落一起創造良好的環境。

穿上傳統服飾， 所有人配合著音樂舞動 ，「2025溪洲路開唱」在29日舉辦，有包括梁文音、金曲歌后 以莉・高露 ，等多位原住民實力唱將的歌聲陪伴，現場還有市集讓大家享受音樂漫步逛街，一筆一畫認真彩繪，讓顧客親身體驗一年一度的活動，新北市副市長陳純敬也到場，一同共襄盛舉，看表演逛市集，聽聽攤主們的介紹，到了族語互動攤位，也現場學了幾句。

新北市副市長陳純敬說：「副市長，我們說Nga'ayho(你好)，Nga'ayho，(答對了)，(是Nga'ayho，鼻腔共鳴)，(要幫助我們溪洲部落)，Sa'icelen(加油)，耶。」

市集上料理農特產手工文創商品，各類攤商通通有讓大家挑花了眼，同時也展示 溪洲 聚落的年度營造成果，新北市副市長陳純敬說：「部落營造的預算，我們從今年270幾萬(元)，我們到明年要增加到480萬，表示說我們市府跟原民局，也跟部落一起共同，要來營造良好的住宅的環境。」一年一度的活動，透過音樂市集，讓大家一起感受文化的魅力。

