溪洲部落飽受飆速噪音之苦 蘇錦雄提5重點要求交通局落實改善

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區溪洲路旁居住許多原住民族人，這條道路常有飆車及車速過快的情形發生，導致溪洲部落的行人及住戶經常被車速與噪音嚇到。市議員蘇錦雄指出，繼上次在溪洲部落打造知名打卡地標後，這次重點要維護族人的交通安全並改善噪音，他強調改善車速與行人平安是當務之急，絕不能讓超速行為影響族人的生活品質。

為了維護行人安全並落實改善，蘇錦雄近日協同新北市交通局與新店區公所辦理場勘，並提出5大重點要求交通局執行。首先是在溪洲路增繪楔型標線，具體範圍包含溪洲路往東方向，從路燈桿至溪洲路252號旁停止線；以及溪洲路往西方向，由路燈桿對應之對向道路位置至網狀線邊緣，都要透過標線設計讓駕駛人主動減速。

在硬體設備部分，蘇錦雄要求交通局施作雙向反光鏡，解決視線死角問題，並增設警52測速取締牌面與限速牌面，強化對超速車輛的警示與規範。蘇錦雄表示，溪洲部落不僅需要有在地地標，更要有安全的通行環境，透過這5項具體的工程改善，才能從源頭解決車速過快引發的驚擾，讓部落族人不再受噪音與危險駕駛所苦。

蘇錦雄同時強調交通安全觀念，呼籲大眾務必遵守喝酒不開車、騎車不喝酒的基本準則。蘇錦雄提醒行經斑馬線應減慢車速禮讓行人，重申車速不過快，安全你我他。他表示會持續追蹤交通局與區公所的施作進度，確保這幾項改善措施能確實到位，落實守護溪洲部落出入平安的承諾。

照片來源：新北市議員蘇錦雄臉書翻攝

