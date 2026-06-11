溪湖分局慶祝警察節舉辦捐血活動 員警熱烈響應

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溪湖分局長曾裕景率先挽袖捐血，以實際行動響應公益，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多員警及民眾加入捐血行列。（記者方一成攝）

▲溪湖分局長曾裕景率先挽袖捐血，以實際行動響應公益，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多員警及民眾加入捐血行列。（記者方一成攝）

為慶祝一一五年警察節，溪湖分局結合溪湖警察志工協進會及志工中隊，於今（十一）日上午九時三十分至下午四時，假溪湖糖廠中山堂舉辦「警察有愛，熱血常在」捐血活動，以實際行動回饋社會、傳遞愛心。

為鼓勵員警、警察志工及民眾踴躍參與捐血，溪湖警察志工協進會理事長陳重生、團長林月英，以及彰化溪湖麥當勞等熱心企業特別提供精美禮品贈送捐血民眾；另榮譽理事長林文錦也提供自家生產的袖珍菇，贈送給捐血五00cc的民眾，感謝大家以熱血挹注醫療量能。

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活動中，溪湖分局長曾裕景率先挽袖捐血，以實際行動響應公益，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多員警及民眾加入捐血行列，共同紓解暑假期間血庫存量不足的問題。

本次活動獲得溪湖警察志工協進會理事長陳重生、榮譽理事長林文錦及警友辦事處主任許增鏞大力支持，並動員警察志工協助活動進行。許多員警更攜家帶眷到場響應，現場氣氛熱絡，充分展現警察除維護治安、交通工作外，也有關懷社會、熱心公益的溫暖一面，讓今年警察節更具意義。