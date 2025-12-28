賴清德總統蒞臨溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，縣長王惠美與各級民代等人一起參與。



（記者方一成攝）

彰化縣溪湖鎮地方信仰中心福安宮，二十四年一次建醮大典，由溪湖鎮約三十多間宮廟聯合舉辦，溪湖福安宮乙巳年祈安七朝清醮遶境活動，從十二月二十九日到明年元月四日，昨（二十八）日下午賴清德總統蒞臨溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，縣長王惠美、福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修與各級民代等人一起參與，祈求國泰民安、風調雨順，百業興旺、闔家平安，且由總統贈匾福安宮「神威顯赫」，希望眾神保佑，四時無災、八節有慶。

王縣長表示，感謝總統賴清德前來參與溪湖鎮二十四年一次的建醮遶境祈福活動，祈求國泰民安、風調雨順，感謝福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修用心經營，也感謝所有鄉親與信眾，有錢出錢，有力出力，共同促成這個活動，相信在媽祖及眾神的慈悲庇佑下，讓鄉親在新的一年能平安順利，事事圓滿。

福安宮主委楊士弘表示，彰化縣溪湖鎮每二十四年一次建醮，溪湖鎮大小宮廟十二月二十九日到明年元月四日，歡迎信眾前來參拜，獲得神明的加持。

永安宮主委陳嘉修表示，永安宮後溪媽十分靈驗，盼眾神保佑，國泰民安、風調雨順，國運昌隆，百業興旺。