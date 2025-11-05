溪湖建醮地方盛事 早年經濟差廟方立規「每24年建醮」
彰化縣 / 綜合報導
彰化溪湖24年建醮一次的盛會，是以「福安宮」為主體，建醮從1803年開始，廟方從鹿港天后宮分靈建廟，因為當時民間疾苦，廟方立下規矩「每隔24年建醮一次」，境內約30間宮廟都配合搭設醮壇共襄盛舉，大廟至少要1000萬經費，小廟也至少要300萬，都必須自行籌措，對香火鼎盛的大廟來說問題不大，但對小廟可是一筆負擔，廟方除了要挨家挨戶拜訪，還得請託地方企業仕紳樂捐，相當辛苦。
這是彰化溪湖福安宮2001年全境建醮時的熱鬧場面，當時街上鞭炮鑼鼓喧天，鎮內全部吃素，所有的羊肉爐店封爐5天，現在溪湖又將迎來24年一次的建醮，街上到處高掛燈籠，大家帶著虔敬的心，向媽祖祈福。
而上上次的福安宮建醮已經是1977年，當時鎮上萬人空巷，大家盛裝前來溪湖，參觀各宮廟搭起的醮壇，福安宮建醮要追溯到1803年，媽祖從鹿港天后宮分靈到溪湖福安宮，當時民間疾苦，廟方立規24年建醮一次，境內約30間宮廟，搭設醮壇慶祝，展現最好的一面，成為地方盛事。
溪湖鎮長何炳樺說：「(早年)很多庄頭，比較有空閒的農地，所以一些醮壇，都搭在農地裡面。」不過建醮費用包括法會、燈籠、祭壇、供品等等，大廟大約要1000萬，小廟也要300萬，是一筆不小的負擔，福安宮總幹事施忠偉說：「自由添香油錢啦，是沒有派人去到家裡收燈錢啦。」
香火鼎盛的大廟還有辦法籌到錢，小廟就必須挨戶拜訪里民、請託地方樂捐，並公布樂捐芳名錄，期盼大家共襄盛舉，慶安宮主委黃垂滄說：「資金不夠，一定會煩惱的啊，盡量找，找比較有心的人。」廟方透露，工商社會流動人口增加，大家對地方傳統比較缺乏向心力，但即使如此，他們也不會強制民眾做「不樂之捐」，希望大家用虔誠的心迎接24年一次的建醮盛會。
