溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福

彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典的法師兒子是同學，因此被邀請來體驗特別的宗教文化。

溪湖鎮二十四年一次的建醮活動，法師們排排站，一個個幫民眾祭改祈福，不過卻出現一張外國臉孔，一群本土法師裡有一位是洋人，他手拿著火筆寫符咒，再繞圈祈福，動作一氣呵成，專業程度成為祈福現場最吸睛的亮點！

網友開玩笑說這場景像是奇異博士，還有人說是中西合併，「拿著道教法器，其實凌空寫的是耶穌愛你」。這名洋人法師Jack來自捷克，對台灣地方宗教信仰非常有興趣，每次來台都會到道場學習，陸陸續續學了一年多。而這次剛好與負責祭典的法師兒子是同學，經過法師的授權後，被邀請來體驗特別的宗教文化。

洋人法師Jack來自捷克，已在道場學習一年多。圖／翻攝自Threads@levorg_1011

法師說今年是Jack第一次上場，怕他唸「平安順遂」太困難，因此教他講「平安」就好，而Jack一站就是三個小時以上，法師也相當佩服，Jack也覺得能幫民眾祭改祈福很棒。在台味十足的祭典上有洋人法師，也展現出宗教信仰不分東方西方的境界！

彰化／潘欣宜、戴榮懋 責任編輯／施佳宜

