溪湖建醮開跑！賴清德蒞宮參香祈福 贈匾「神威顯赫」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪湖鎮24年一次建醮大典將於12月29日至明年1月4日盛大舉行，今（28）日下午總統賴清德蒞臨永安宮與福安宮參香祈福，並致贈匾額「神威顯赫」，祈求國泰民安、四時無災、八節有慶，為地方宗教盛事揭開序幕。

溪湖鎮24年一次建醮大典將於12月29日至明年1月4日舉行，總統賴清德今日下午蒞臨永安宮與福安宮參香祈福，並贈匾「神威顯赫」。（記者陳雅芳攝）

溪湖鎮每24年舉辦一次的建醮大典，是地方最重要的宗教盛事，吸引全鎮25個里、35間宮廟共同設置醮場，參與信眾眾多，盛況空前。福安宮作為溪湖鎮信仰中心，主辦乙巳年祈安七朝清醮遶境活動，活動將從12月29日持續到明年元月4日，屆時信眾將陸續參與遶境、祈安法會及各項祭典儀式。

今（28）日下午，總統賴清德特別蒞臨永安宮與福安宮參香祈福。在熱鬧的香火氛圍中，現場信眾手持香枝、虔誠跪拜，香煙裊裊升起，與會民眾紛紛用手機捕捉總統參拜瞬間。賴總統在福安宮贈匾「神威顯赫」，並向地方鄉親及宮廟人員表達祝福，希望眾神庇佑地方平安順利、四季平安、國運昌隆。

彰化縣長王惠美表示，感謝總統蒞臨溪湖鎮參與建醮遶境祈福活動，也感謝福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修，以及全體鄉親與信眾齊心協力促成盛會。「這場建醮活動不僅傳承文化信仰，也凝聚地方向心力，相信在媽祖及眾神的慈悲庇佑下，新的一年鄉親將平安順利、事事圓滿。」

福安宮主委楊士弘表示，建醮活動每24年舉辦一次，是溪湖鎮的重大信仰盛事，歡迎全國信眾前來參拜，祈求神明保佑平安吉祥。永安宮主委陳嘉修則指出，永安宮後溪媽香火鼎盛，靈驗廣為鄉親信仰，祈願眾神護佑國泰民安、風調雨順，並帶動地方百業興旺。

此外，現場也有許多地方民眾與遊客聚集，欣賞傳統宮廟陣頭表演與迎神遶境彩隊，體驗傳統宗教文化的熱鬧氣氛。福安宮與永安宮也準備了平安符及祈福小物，讓民眾帶回家中祈安，象徵新的一年吉祥平安。