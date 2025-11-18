



彰化縣溪湖鎮一處四分半的韭菜花田裡，一盞頭燈在漆黑中穿梭。來自越南的新住民阮金紅女士，與配偶何炎國先生，清晨3點穿著雨鞋、彎著腰，開始一天的辛勤勞作。他們二十年來如一日，用一株株親手摘採的韭菜花，扛起全家生計，更以堅韌的毅力和身教，栽培出2位就讀臺灣大學的子女，成為新住民家庭在臺奮鬥、落地生根的動人寫照。

阮金紅回憶當初為了照顧3名子女，只能到處打工，收入不穩定，後來聽務農的阿姨建議，她和先生討論後決定辭掉工作，選擇種植每日皆可採收，收入相對穩定的韭菜，更重要的是，工作時間較為彈性，能兼顧子女的照顧與教育。因韭菜花只能靠人工採收，即便寒冬刺骨，手指凍得發紅，她都不敢停歇，凌晨下田採摘，接著送孩子上學，拔到上午9點多，整理完韭菜花再送往批發市場，不論颳風下雨、年節慶典，二十年來始終堅持不懈。

溪湖新住民勤耕韭菜花田 用雙手摘出雙學霸

二十年的汗水，澆灌出美好的果實。這片四分半的韭菜花田，不僅養活一家人，也孕育出優秀的子女。大兒子已從臺灣大學畢業，在北部擔任工程師；女兒正在臺灣大學攻讀博士班，最小的兒子也就讀大學。談起這段歷程阮金紅說:「為了生活及孩子們的教育再辛苦都值得，也希望能讓社會大眾對來到異鄉落地生根的新住民家庭，留下美好的印象，翻轉對新住民二代的偏見，同時也期許她的孩子們出社會後，都能對國家社會有所貢獻。」

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，阮金紅女士為家庭付出的堅韌生命力，以及新二代的傑出成就，都為臺灣社會注入了強大的正能量。移民署將持續透過行動服務列車，深入各鄉鎮提供生活適應、法令諮詢等協助，希望每位新住民家庭都能在臺灣安心生活。此外為鼓勵新住民及子女勇敢追夢，「第12屆新住民及子女築夢計畫」自即日起至114年11月30日止正式受理報名囉! 若通過審核，將可獲得最高新臺幣10萬元的獎勵金，詳情請洽移民署官方網站查詢，歡迎「好康逗相報」一起圓夢向前行。

