彰化溪湖鎮24年一次的全鎮大建醮活動即將舉行，但一家私人神壇竟在十字路口搭建醮壇，占據道路五分之四的空間，嚴重影響交通！居民怒斥「沒有尊重住戶出入的安全和人權」，擔心若遇緊急車輛恐造成救援困難。警方已依法舉發並要求22日前拆除違規設施，否則將持續開罰新台幣1200元至2400元！宮廟雖有申請路權，但若導致意外須負全責。

溪湖神壇占十字路口！緊急車輛進不去 居民怒：沒尊重人權。(圖／TVBS)

彰化溪湖鎮即將舉辦24年一次的全鎮大建醮活動，然而一家私人神壇在十字路口搭建醮壇引發爭議。該神壇占據了道路五分之四的空間，嚴重影響交通與居民出入。當地居民表示，神壇不僅阻礙車輛通行，更危及行人安全，若遇緊急車輛恐造成救援困難。雖然神壇人員表示已安排時間處理，但警方已依法舉發，並要求宮廟於22日前拆除違規設施。

該神壇占據了道路五分之四的空間，嚴重影響交通與居民出入。(圖／TVBS)

在彰化溪湖鎮華中街上，一座私人宮廟為響應即將於20日舉行的24年一次全鎮大建醮活動，將神壇搭建在街道十字路口中間，占用了道路五分之四的空間。這使得車輛只能壓在路肩線上通行，機車駕駛則被迫跨越雙黃線繞行，路過駕駛表示：「一台車的空間好擠喔。」

24年一次全鎮大建醮活動，將神壇搭建在街道十字路口中間，占用了道路五分之四的空間。(圖／TVBS)

神壇周圍，短短100公尺的路段上擺放了約20座鮮紅立牌夾道歡迎，但神壇位於路中央的位置讓當地居民感到不滿。居民們強調：「精神堡壘這種牌樓為什麼可以在馬路上？別人都是在路外啊。」另一位居民補充說：「我們也不能夠不同意，因為他們說他們已經有路權。」居民還提到學生上課時常經過此巷道，十分不便，認為這是「沒有尊重住戶出入的安全和人權」。

居民補充說：「沒有尊重住戶出入的安全和人權」。(圖／TVBS)

更令居民擔憂的是，神壇從12日就已搭建，預計直到明年1月4日才會拆除。居民憂心如果有救護車或消防車需要進入，會車困難將嚴重影響救援效率。面對質疑，神壇人員回應：「不是說我們不拆，不是說我們不處理，用好你聽懂嗎？已經請人來改，已經在排時間要過來這邊，哪有可能皮皮（不管）的。」

神壇從12日就已搭建，預計直到明年1月4日才會拆除。(圖／TVBS)

溪湖分局第五組長詹惠然表示，醮壇占用道路五分之四已製單舉發，開罰新台幣1200元至2400元，若仍未改善警方將持續依法舉發。鎮公所則指出，神壇雖有申請路權，但若導致用路人發生意外，宮廟將負擔全部責任。警方強調，華中街這座神壇的搭建方式已明顯違規，將依法開罰，而宮廟也已同意在22日前拆除違規設施。

