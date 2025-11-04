溪湖農會現貪食蛇排隊人潮 鄉親瘋搶「葡萄乖乖」

即時中心／綜合報導

彰化縣溪湖鎮農會與溪湖鎮公所近期推出葡萄口味的米乖乖，日前展開試賣，意外引爆買氣，農會首批訂購2000箱，農會供銷部早已售罄，再追加8000箱，昨（3）日正式在溪湖農會開賣，出現排隊購買人龍，彰化再掀「葡萄乖乖之亂」。







溪湖鎮農會總幹事陳金源說，從研發到製作花費了一年六個月，嚴選了溪湖的稻米與巨峰葡萄，經過農藥殘毒檢驗合格，才送貨到乖乖公司製作，如此受歡迎始料未及，第一次做了2150箱全數銷售完畢，也對消費者很抱歉，這次11月3號開放購買，每天一個人限購3包，每天銷售一千包，庫存數量目前還沒問題。

第二批乖乖將在12月中期到貨，他們也會嚴加預防人頭購買乖乖；彰化在地立委陳素月也表示，11月一開賣就被搶光，有許多人請託代買，但她本人也買不到所以希望未來再多追加產量，讓更多人可以購買到限量的葡萄口味米乖乖。

過去全台各地都有各大農會以當地農產聯名推出的特色米乖乖，這次溪湖的紫色米乖乖引爆熱潮，也是成功推廣在地農業的成功案例再加一。

快新聞／搶紫色乖乖！ 溪湖農會現排隊人潮

溪湖農會總幹事陳金源（圖／民視新聞）









