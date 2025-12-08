溪湖透天厝火警奪走102歲人瑞生命 兒子吸入濃煙住加護病房

wm20251208203159048670

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】暗夜惡火毀家園！彰化縣溪湖鎮一棟五層樓透天厝今（8）日凌晨發生火警，高齡102歲洪姓老婦受困火場不幸身亡，其兒子因吸入濃煙仍在加護病房觀察。消防局初步勘驗，火勢集中於一樓，起火原因仍待進一步調查。

彰化縣溪湖鎮崙子腳路一棟五層樓透天厝今（8）日凌晨1時54分發生火警，濃煙伴隨火舌瞬間竄出，原本三代同堂的家庭在深夜遭遇火劫。鄰居聞聲報案，消防局立即出動12輛消防車、3輛救護車及28名人員前往現場灌救。

現場火勢集中於一樓，濃煙瀰漫，消防人員在2時16分控制火勢後立即進入火場搜救。搜救隊員在一樓廁所旁發現受困的洪姓人瑞，她當時已無呼吸心跳。現場消防人員立即施作心肺復甦術並緊急送往彰化醫院，但仍回天乏術。洪姓老婦陪同照護的兒子在火場中吸入濃煙，送醫後意識清楚，但因呼吸道刺激嚴重，目前仍住加護病房觀察。

溪湖鎮一棟透天厝今凌晨發生火警，102歲洪姓老婦不幸身亡，其兒子吸入濃煙仍在加護病房觀察。（民眾提供）

消防局初步勘驗，燃燒面積約5平方公尺，火勢僅集中在一樓，二樓至五樓並未延燒，但樓上住戶仍受濃煙影響。起火原因仍由火調科進一步鑑識釐清，相關調查工作正在進行中。

據當地里長表示，洪姓人瑞子孫孝順，平日由兒媳照料生活起居，夜晚則由兒子在一樓沙發就近陪伴母親。沒想到，深夜火災突襲家中，原本溫馨的三代同堂家庭一夕間遭逢浩劫。

溪湖鎮長何炳樺與里長在獲報後第一時間趕赴現場關懷，安撫悲痛的家屬，並承諾公所會提供必要協助，協助處理後續事宜。家屬得知消息後，也從外地趕回現場，情緒悲痛，對於突如其來的災難感到震驚與不捨。

這起火警提醒民眾，居家防火安全不可忽視，尤其對於高齡長者的夜間照護需加強防範。消防局也呼籲民眾定期檢查電線、電器及爐具使用安全，以避免類似悲劇再度發生。