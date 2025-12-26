溪湖鎮長何炳樺就職三週年 回顧施政成果與未竟建設

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】溪湖鎮長何炳樺今（26）日發表就職三週年感言，回顧任內施政成果，並就尚未完成的重大交通建設向鄉親致歉。他坦言，三年前初任鎮長時，面對外界對年齡及行政經驗的質疑，心中壓力沉重，但始終以實際行動證明自己，力求為溪湖帶來改變。

溪湖鎮長何炳樺發表就職三週年感言，回顧任內施政成果，並對尚未完成的溪湖轉運站建設表達歉意。（溪湖鎮長何炳樺提供）

何炳樺指出，過去三年施政的核心理念是「穩健、突破與貼近民意」，面對不同意見，他選擇正面回應。他表示：「批評的背後，往往是對家鄉最真切的關心。只要是為了溪湖更好，我願意聽，也願意扛。」

在公共建設方面，今年完成大公路、後溪巷等101處道路、側溝排水及擋土牆改善工程，總經費達6,189.7萬元；河東路142巷、弘農路等26處道路改善工程也陸續完工，總經費3,041.4萬元。溪湖國中通學步道投入1,535萬元完成，保障學生安全通學。同時，大公路廣停六停車場地坪改善工程及中央公園景觀風貌改善工程預計115年動工。

生活機能方面，溪湖果菜市場硬體修繕、生命禮儀館新建、多元環保樹葬區啟用，以及第三公墓、軍機公園、湖東公園網球場廁所修繕工程持續進行中。湖東、東寮、北勢社區活動中心也完成規劃設計與預算提案，未來將提供居民更多活動空間。

在社福與便民服務領域，新增巫厝、河東及湖西社區關懷據點，使社區據點總數由就職前的8處增至17處；媒合善心企業捐贈老人共餐食材達13次；推動機車考照下鄉、每日律師諮詢，日夜間服務案件累計871件；長者重陽節加碼禮金及幼童園費全額補助，讓基層家庭受惠。

教育與文化活動亦成果豐碩，包括活化葡萄文化館、青年創業基地、表揚績優學生與教育志工、兒童書法及國畫假日班、各項運動賽事及節慶活動，總參與人數逾2萬人次。其中「葡萄米乖乖」伴手禮開發，成功帶動地方特色產業，受到民眾熱烈搶購。

然而，何炳樺坦言，溪湖轉運站進度仍未如預期，「轉運站不僅關係通勤便利，也影響整體交通安全與未來周邊發展，我必須向鄉親致歉。」他呼籲中央加速審議與核定程序，讓建設早日落實。

何炳樺最後感謝鄉親一路支持，也感謝鎮公所團隊辛勞付出。他承諾，未來每一天都將全力以赴，交出「無愧於心的成績單」，持續推動溪湖鎮的建設與發展。