溪湖鎮長何炳樺拚連任 藍陳貞妃挑戰

現任無黨籍彰化縣溪湖鎮長何炳樺3年前由里長轉戰鎮長成功，已表態尋求連任，將對上藍營立委謝衣鳯服務團隊溪湖區執行長陳貞妃。綠營方面，因已截止鄉鎮市長參選人登記，在無人登記參選下，是否會推出候選人，成為選情變數。

何炳樺曾任2任大竹里長，本屆挑戰鎮長對上尋求連任的國民黨籍鎮長黃瑞珠，競爭相當激烈，何炳樺以51.6％得票率勝選。

何炳樺細數3年政績說，溪湖鎮生命禮儀館新建工程已動工，並完成大公路、後溪巷等101處道路、側溝排水及擋土牆改善工程及其他多項地方建設，也積極行銷溪湖農特產品，與農會及業者合作推出融入溪湖特產葡萄的米乖乖，引發排隊搶購人潮。

對於未來鎮政規畫，何炳樺點出，溪湖鎮未來要解決的最大問題就是交通，市中心缺乏停車空間，公所正做通盤檢討，包括整合公有地等進行可行性評估是否能蓋停車場，以利鎮民到市區購物，或觀光客來時能有更多停車空間。社福方面，3年來關懷據點從8個增至17個，溪湖鎮共25里，未來將持續布建，目標是25里都有關懷據點。

由於何炳樺為無黨籍，藍綠陣營在溪湖的布局，恐將衝擊他的連任之路，目前國民黨已有陳貞妃表態參選，她勤跑基層，出席地方大小活動，積極爭取選民支持；民進黨部分，彰化縣黨部16日已完成鄉鎮市長登記，未有人登記參選溪湖鎮長，彰化縣黨部主委楊富鈞表示，會再與縣長候選人充分討論，不排除徵召黨內人士或與社會賢達合作。地方人士評估，若民進黨推出人選，競爭將相當激烈，何炳樺連任之路也將受到不小衝擊。