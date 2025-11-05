溪湖鎮24年一次清醮 廟方「強制」收普桌費引民怨

中部中心／李文華 彰化報導

彰化溪湖鎮明年一月，將舉辦24年一次才辦一次的祈安清醮，鎮內25間宮廟聯合辦理，但卻有民眾收到地方廟宇的公告，每戶"強制"一桌普桌，要收費3000元，而「強制」兩字引起庄民不滿！怎麼信仰捐款用"強制"的！

大消息！溪湖鎮將舉辦24年才一次的祈安清醮大典，地方要建醮。信眾們準備同歡慶，但收到廟宇公告，明年1月4日清醮收費通知，竟列出每戶強制一桌普桌3000元，民眾傻眼！民眾：「比黑社會還黑，用恐嚇的。」民眾：「有點像收保護費的感覺，不可思議，大家都在說哪有強制規定。」

廟宇公告明年1月4日清醮收費通知 竟列出每戶強制一桌普桌3000元 （圖／民視新聞）





溪湖鎮24年一次的建醮，共有地方上25間宮廟一起辦理，其中一間宮廟發出的公告惹議，里民收到，看得滿頭問號，心想政府普發1萬都還沒領到，就要計算建醮要強制收費！民眾：「我家5個男生(丁錢)就要花2500元，還要花個(普桌)3000元，這樣要花6千，普發現金1萬元這樣就花掉了。」





廟宇公告明年1月4日清醮 竟列每戶強制一桌普桌3000元 （圖／民視新聞）









地方上網路社群也討論熱議。有人說確定每戶都負擔得起嗎？其他信仰的人怎麼辦？廟方趕緊出面澄清。廟方：「只是有個草稿，經過(廟宇)委員會經過爐主等同意，才來開里民大會，多數人同意才會決定收。」律師廖國竣：「宮廟如果發通知給你，說我要強制跟你這個民眾，強制收一筆錢，這時候你可以完全不理它，因為這不會對你造成有任何法律拘束力。」收費公告的措辭太強烈引起反彈，24年才辦一次的地方祈福平安建醮，是地方大事，宗教信仰沒有強制力，應該保留彈性，讓信眾自願配合才能成全美事。





收費公告的措辭太強烈引起反彈 廟方澄清只是草稿未定案 (圖/民視新聞)













