溪湖高中接待日本新榮高校師生 展現國際教育交流成果

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為促進國際教育交流，溪湖高中於12月23日至24日接待日本神奈川縣新榮高校師生，兩校學生透過課堂互動、文化探索與家庭住宿，展開跨文化學習與深度交流。

溪湖高中接待日本新榮高校師生，透過課堂、文化探索與家庭生活體驗，深化兩校學生的跨文化交流。（溪湖高中提供）

溪湖高中12月23日至24日熱烈迎接日本神奈川縣新榮高校師生來訪。日方成員包括森清副校長、教師及10位學生；溪高由校長李明昭親自接待，並有學務主任、活動組長、訓育組長及約30位曾赴日本交流的學生參與，共同展現對日方盛情接待的感謝，以及對國際教育交流的重視。

廣告 廣告

首日上午，溪高學生在校川堂以手工海報迎接日本夥伴，氣氛溫馨熱烈。開幕式上，李校長致詞表示，希望兩校學生透過實地交流拓展視野、增進理解。森清副校長則強調，希望學生在互動中學習合作與文化差異的理解。溪湖鎮長何炳樺特別贈送地方特產「葡萄米乖乖」，勉勵兩國學生把握青春探索世界，像葡萄般酸甜兼具，隨歲月成長。

溪湖高中接待日本新榮高校師生，透過課堂、文化探索與家庭生活體驗，深化兩校學生的跨文化交流。（溪湖高中提供）

接著，日方學生入班體驗溪高「青年探索家」特色課程及英語課，與台灣學生以英語分組互動，熱絡討論問題。溪高學生表示，日本學生禮貌守規，而日方學生則讚賞溪高校園美麗、學生熱情。

下午安排鹿港文化探索活動，雙方學生分組參訪媽祖信仰場域、品嚐在地小吃，感受古街文化魅力。晚間，日本學生入住台灣學生家庭，體驗日常生活，增進彼此了解。

24日活動同樣豐富。日方學生參與捏麵人實作，了解地方特色文化，並再次入班與溪高學生共同上課。中午與學生團膳，完整體驗臺灣學生的一日生活。午後，由熱舞社及韓舞街舞社熱情迎賓，並安排日方學生體驗多元社團，包括韓舞社、美音社、管樂社、排球社、創意飲料社及生態研究社，課外活動交流熱烈，增進友誼。

溪湖高中接待日本新榮高校師生，透過課堂、文化探索與家庭生活體驗，深化兩校學生的跨文化交流。（溪湖高中提供）

校長李明昭表示，溪高與新榮高校近兩年透過線上交流保持密切互動，並於去年及今年兩度赴日參訪。此次日方回訪不僅展示交流成果，也象徵雙方校際合作進入更深層互信與友誼。