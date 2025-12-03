溪湖高中推動藝文教育 楊錦鍠書法創作展登場

▲溪湖在地書法家楊錦鍠，自12月3日至 23日於溪湖高中教學資源中心舉辦「楊錦鍠書法創作展」，展現其多年書法研習與創作成果。（圖／溪湖高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】溪湖在地書法家楊錦鍠，自12月3日至23日於溪湖高中教學資源中心舉辦「楊錦鍠書法創作展」，展現其多年書法研習與創作成果。楊錦鍠老師長年推動書法教育，曾任彰化墨友書畫學會第9、10屆理事長，並舉辦多場個展與聯展，是地方書法界重要推手。

本次展覽內容豐富，作品分為傳統書法與小品創作兩大類，從筆觸、章法到氣韻皆可看出楊老師深厚的書法底蘊。楊錦鍠老師表示：「寫書法，不只是技巧訓練，而是一種讓身、心、靈一同成長、被洗滌的藝文創作」；並分享多年在墨友書畫學會鼓勵學員的話：「你寫的不是『一張作業』，而是你的人生、你的想像力」。

溪湖高中李明昭校長表示：「能在校園內展出在地書法家的精采作品，是一次難得的藝文體驗，不僅讓學生近距離感受傳統藝術魅力，也促進學校與社區文化的結合。歡迎校內師生在展覽期間踴躍前往觀賞，一同領略楊錦鍠老師筆墨流暢、行雲如水的書法風采，並讓筆墨之美溫潤校園氛圍。」