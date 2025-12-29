溪湖24年一科七朝清醮 賴清德參香祈願國泰民安

溪湖24年一科七朝清醮登場，賴清德總統參香祈願國泰民安。圖／彰化縣政府提供





彰化縣溪湖鎮地方信仰盛事「24年一科七朝清醮」隆重展開。由溪湖鎮福安宮主辦，聯合鎮內30多間宮廟共同舉行的「乙巳年祈安七朝清醮遶境活動」，自12月29日起至明年1月4日止，規模盛大、意義非凡。

28日下午，賴清德總統親臨溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，彰化縣長王惠美、福安宮主任委員楊士弘、永安宮主任委員陳嘉修，以及多位地方民意代表與信眾共同參與，場面莊嚴隆重。總統虔誠祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺、闔家平安，並致贈福安宮「神威顯赫」匾額，祈願眾神庇佑，四時無災、八節有慶。

縣長王惠美表示，感謝賴清德總統蒞臨參與溪湖鎮24年一次的重要建醮遶境祈福活動，象徵對地方信仰文化的重視。她也感謝福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修及所有宮廟團隊的用心規劃，更感佩鄉親信眾有錢出錢、有力出力，共同成就這場盛典。期盼在媽祖與眾神慈悲庇佑下，讓鄉親在新的一年平安順利、事事圓滿。

福安宮主委楊士弘表示，溪湖鎮建醮為每24年舉辦一次的重要宗教盛事，本次清醮活動自12月29日至明年1月4日，誠摯邀請全國信眾前來參拜，共沐神恩、祈求平安。

永安宮主委陳嘉修也指出，永安宮後溪媽長年庇佑地方、香火鼎盛，期盼透過此次建醮大典，祈願眾神保佑國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興旺。

