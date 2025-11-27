賀源

我不是刻意要去尋它的。只是山行漸深，林木愈靜，人便不由自主地被那水聲引了過去。那聲音初時是瑣瑣屑屑的，像許多孩童在遠處壓低了聲音說笑；走得近了，才匯成一片清亮的、連綿不絕的喧響，將滿山的空寂都攪動了起來。

於是，我便看見了那條溪，以及溪中那些數不清的、大大小小的石頭。

它們靜靜地躺在水底，或臥在水央，任憑那一道清流如何急切地從它們身上漫過、繞過，甚至沖激著。水流是那樣活潑，那樣瞬息萬變，在陽光下閃著碎銀一般的光，仿佛每一秒都在奔赴一場又一場新的旅程。而石頭們呢，它們只是沉默著。那種沉默，不是空洞的，而是飽含著內容的；仿佛它們將千百年來所經歷的光陰、所承納的雨雪風霜，都內化成了自身沉甸甸的重量，再也無須用聲響來證明什麼了。

我蹲下身，仔細地看著離我最近的一塊。它的大部分身子浸在水裏，露出水面的部分，卻被歲月與流水打磨得異常光滑圓潤，呈現出一種深赭與灰白交織的、溫潤的色澤。那上面沒有一絲尖銳的棱角，所有的鋒芒都被時間這只溫柔而又無情的手，悄悄地撫平了。我忍不住想，在許多許多年以前，它或許還是一塊有棱有角的、兀傲的山岩，從某處崖壁崩落，帶著一身嶙峋的骨氣，轟然墜入這溪中。那時的它，想必是憤懣的，是不平的，是要與這流水日夜抗爭的。

然而，流水自有它的哲學。它不與你爭辯，也不與你角力，它只是用那看似柔弱無比的姿態，日復一日，年復一年地，從你身上淌過。它帶來沙礫，在你身上磨擦；它帶來水流，在你身上沖刷。這是一種何等緩慢而又堅定的力量！它沒有火的熱烈，沒有雷的暴烈，卻有著一種“化”的功夫。它就在這無盡的、單調的重複裏，將抵抗者堅硬的意志，一點點地消解；又將對抗者粗礪的軀殼，一點點地打磨。它從不奢求在一朝一夕間完成什麼，它的勝利，是交給時間來計算。

這多像我們的人生。年少時，誰不曾是一塊棱角分明的頑石呢？我們相信絕對的真理，懷抱改造世界的雄心，對於一切圓滑與世故，都投以輕蔑的眼光。我們碰撞，我們呐喊，我們以為這世界的形狀，理應按照我們的棱角來重新塑造。那時節，我們是多麼害怕變得“圓滑”啊，仿佛那是一種可恥的投降，一種精神的淪喪。

可是，活到一定的年歲，再回看溪中這些石頭，看法便有些不同了。它們的圓潤，或許並非一種妥協，而是一種領悟；並非一種磨損，而是一種完成。它們收起了傷人的棱角，並非失去了內在的堅硬，而是學會了與這個世界用一種更溫和、也更有效的方式共存。它們將外部的鋒芒，轉化成了內在的堅韌。那是一種歷經沖刷而不碎，飽受磨礪而猶存的、更深沉的力量。

我伸手探入水中，溪水冰涼徹骨。我觸摸著那塊石頭光滑的表面，那觸感是如此堅實而又溫良。我忽然感到一種莫名的慰藉。原來，我們所經歷的種種世事的磋磨，所承受的種種人情的洗練，或許並非全然是損耗。那也可能是一種雕刻，一種塑造，其目的，是為了讓我們拋卻那些浮華的、虛躁的、不必要的外殼，而顯露出生命最內核的、最本真的質地。

那質地，該是如這溪石一般，厚重，安穩，靜默地承載著一切流逝的過往，而又映照著此刻的天光雲影。

夕陽西下，山谷裏的光線漸漸柔和下來，給溪水與石頭都鍍上了一層淡淡的金暉。我站起身，準備離去。那潺潺的水聲，此刻聽在耳中，也不再是單一的喧鬧，而像是一曲深長而平和的誦歌，它在反復吟唱的，無非是兩個字：時間，時間。

我空著手走下山，心裏卻仿佛揣著了一塊沉靜的石頭。往後的日子裏，每當心緒被外界的紛擾攪得起伏不寧時，我便會想起今日山澗中的所見。那溪水的奔流不息，固然是生命應有的活潑姿態；但那溪石的沉默堅守，何嘗不是生命另一種深厚的、值得尊敬的完成？動與靜，變與不變，就在這山溪之中，達成了一種永恆的、動人的默契。