「溪遊記 • 音樂大篷車」唱進鄉鎮 安溪以音樂串聯非遺與產業臺灣歌手跨海助陣

【本報大陸新聞中心 報導】為推動鄉村振興與文旅融合，福建省安溪縣於2025年12月底啟動鄉村文旅品牌計畫「溪遊記·音樂大篷車」（安溪「村樂」），透過零門檻音樂賽事結合非遺文化展演與農特產品直播帶貨，深入全縣24個鄉鎮，打造兼具文化深度與經濟活力的流動舞臺，活動預計持續至2026年3月。

「溪遊記·音樂大篷車」採全民參與模式，設有週賽、月賽與總決賽，參賽者涵蓋茶農、學生、返鄉青年及非遺傳承人，演唱內容結合原創作品與閩南語經典歌曲，並融入南音、茶歌等在地非遺元素，讓傳統文化以更貼近生活的方式呈現。

▲比賽期間，主辦方同步開展安溪本地農特產品展銷與直播帶貨。

活動舞臺依各鄉鎮特色量身打造，從尚卿鎮的藤鐵工藝、西坪鎮的鐵觀音茶源，到龍門鎮的運動休閒產業，演出場景設於茶園、古厝與鄉村廣場，營造沉浸式文旅體驗，吸引不少民眾參與。

除文化展演外，活動同步推動「音樂＋電商」模式，結合直播帶貨與市集展銷，行銷鐵觀音、松糕、淮山等在地農特產品，透過「聽歌喝茶」等主題包裝，提升產品附加價值，強化鄉村品牌形象。

▲安溪村樂「音樂大篷車」第三場周賽在西坪茶源故里開唱。

廈門市海峽同根文化藝術發展有限公司長期致力推動兩岸文化交流與中華文華傳承，近日與臺灣歌手林語菲在音樂方面進行了交流。林語菲當聽說本（1月）底舉行的安溪村樂「音樂大篷車」月賽活動時，他非常感興趣參加了此活動，並有幸受邀為評委。林語菲說，早在臺灣便知道安溪是鐵觀音的發源地，此次首度來到安溪，對當地濃厚的人文氛圍與藝術氣息印象深刻，也很高興能透過音樂與現場觀眾交流。他將現場獻唱《花的綻放》及經典閩南語歌曲《牽阮的手》，並期盼透過歌聲傳遞祝福，為兩岸文化交流增添更多溫度！