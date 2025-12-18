溪頂橋暖警救老婦 永康員警展現守護之心

永康分局員警即時救助無力摔車的阿嬤。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／永康報導

永康區一名陳姓老婦就醫途中在永康的溪頂寮橋上無力自摔，所幸員警阮詠勝和許心褕路過目睹，趕緊搶救在車流中無助的老婦，並呼叫救護車支援，還貼心聯繫上老婦的家人到場，而兩名員警協助老婦的身影，成為溪頂橋上最溫馨的風景。

永康警化身老人「守護者」，一名陳姓老婦獨自騎著機車要前往奇美醫院就醫，卻在溪頂橋上突然感到一陣暈眩、手腳無力，支撐不住沉重的機車，連人帶車摔倒在橋面上，而當時正是交通繁忙時段，老婦孤身倒在路中，格外無助。還好永康分局的員警阮詠勝、許心褕正好處理完案件路過，他們沒有片刻遲疑，立刻將警車停在老婦後方，用閃爍的藍紅燈光擋住後方來車。

許心褕暖心的告訴老婦：「阿嬤，別擔心，我們在身邊，慢慢呼吸。」阮詠勝則趕緊呼叫救護車，也詢問老婦的身體狀況，並安撫其情緒。得知老婦是體力不支才摔倒時，員警直覺認為「絕對不能讓阿嬤再冒險騎車」，為了確保萬無一失，除了叫來救護車，還貼心地撥通老婦女兒的電話，直到老婦家屬趕到、救護人員接手，員警才離開現場。

永康分局長洪宏榮表示，兩名員警展現「視民如親」的最美風景，他們把無助的老婦當作自己的長輩守護，這份熱誠讓永康也變得溫暖起來。