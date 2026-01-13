溪頭敬老票漲到40！民眾氣噗噗 塗鴉轟「欺負老人」

有民眾在山上看見這一幕，樹頭被人拿麥克筆寫下大大的「漲價無理、欺負老人」。（圖／東森新聞）





南投溪頭園區元旦起漲門票，65歲以上的敬老「特惠票」，從30元漲到40元，民眾不滿，竟連續一周在園區的樹頭和涼亭，或偏僻又沒監視器的地點，拿麥克筆寫下「漲價無理、欺負老人」等字眼，讓園方好困擾。他們也說，從筆跡判斷，應該是同一人塗鴉，已加強巡邏，找到人就依毀損罪移請警方偵辦。

號稱全台最強森林園區的南投溪頭教育園區，每到周末人潮爆滿，還有大批老人家搭遊覽車來這健行運動，但卻有民眾在山上看見這一幕，樹頭被人拿麥克筆寫下大大的「漲價無理、欺負老人」。除了樹頭，還有涼亭樑柱、廁所牆面、土方帆布袋都被人亂塗鴉，因為長者的特惠票從30元調整為40元，民眾傻眼將照片 PO 網，「溪頭敬老票漲10元氣成這樣」引發討論，有人說嫌貴可以不要去，破壞森林應該重罰，不是老人變壞，是壞人變老了。

登山山友：「他可能認為說，2年多以前漲一次啦，這一次又漲啦，那門票從10元先漲到30元，這一次漲成40元，就是65歲以上特惠票，那他就認為，怎麼一直在漲，所以才說欺負老人。」

溪頭教育園區這回漲價，全票貴了30元，半票、優待票漲20元，65歲以上特惠票漲10元，其中不限入園次數的年票，從2,000元變成3,000元，平均漲幅近兩成。想反應票價貴方式卻不對，塗鴉破壞環境，影響觀感，園方才剛用松香水清洗掉，又被寫，非常困擾。

溪頭自然教育園區技士宋英平：「這只能用松香水那種有機溶劑去做清除，近年來的人事成本大幅增加，然後園區內也有其他的設施以及工程正在進行，考量這個營運的問題，我們才會決定要漲價。」

去年7月的丹娜斯颱風造成園區上千棵樹倒塌，範圍大約5公頃，重挫污水管線設施，加上物價、平安保險費上漲，考量永續經營才調漲門票。從筆跡判斷，這些塗鴉似乎出自同一個人，故意選在沒監視器、偏僻的地點，追查困難，園方已加強巡邏，將依毀損罪移請警方偵辦。

